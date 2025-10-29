Em apoio a Castro, governadores de direita vão ao Rio na quinta-feira

Os governadores de direita se articulam para ir ao Rio de Janeiro na quinta-feira (30/10) para prestar apoio ao governador do estado, Cláudio Castro (PL), e oferecer ajuda depois da megaoperação policial que deixou mais de 100 mortos e foi a mais letal da história do estado. Castro classificou a ação como “um sucesso”.
A ida dos governadores ao Rio foi dada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Metrópoles. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), é um dos organizadores da visitas dos chefes estaduais e já ofereceu ajuda policial a Castro.
Além de Caiado, devem ir ao Rio o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), entre outros ainda não confirmados.
Megaoperação
- Pelo menos 132 pessoas foram mortas durante a megaoperação contra o Comando Vermelho deflagrada na manhã dessa terça-feira (28/10), no Rio de Janeiro.
- Segundo o governo, o objetivo da operação era desarticular a estrutura do Comando Vermelho (CV), principal facção do tráfico no estado, e apreender fuzis que a organização criminosa portava.
- A operação é considerada a mais letal da história do Rio, e os números oficiais contam, até o momento, 132 mortos (dentre eles, quatro policiais) e 81 presos.
- De acordo com o governador, os quatro agentes foram mortos por “narcoterroristas durante a Operação Contenção” em um dia considerado histórico no enfrentamento ao crime organizado para a Polícia Civil do RJ (PCERJ).