29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Em apoio a Castro, governadores de direita vão ao Rio na quinta-feira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-apoio-a-castro,-governadores-de-direita-vao-ao-rio-na-quinta-feira

Os governadores de direita se articulam para ir ao Rio de Janeiro na quinta-feira (30/10) para prestar apoio ao governador do estado, Cláudio Castro (PL), e oferecer ajuda depois da megaoperação policial que deixou mais de 100 mortos e foi a mais letal da história do estado. Castro classificou a ação como “um sucesso”.

A ida dos governadores ao Rio foi dada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Metrópoles. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), é um dos organizadores da visitas dos chefes estaduais e já ofereceu ajuda policial a Castro.

Além de Caiado, devem ir ao Rio o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), entre outros ainda não confirmados.

Megaoperação

  • Pelo menos 132 pessoas foram mortas durante a megaoperação contra o Comando Vermelho deflagrada na manhã dessa terça-feira (28/10), no Rio de Janeiro.
  • Segundo o governo, o objetivo da operação era desarticular a estrutura do Comando Vermelho (CV), principal facção do tráfico no estado, e apreender fuzis que a organização criminosa portava.
  • A operação é considerada a mais letal da história do Rio, e os números oficiais contam, até o momento, 132 mortos (dentre eles, quatro policiais) e 81 presos.
  • De acordo com o governador, os quatro agentes foram mortos por “narcoterroristas durante a Operação Contenção” em um dia considerado histórico no enfrentamento ao crime organizado para a Polícia Civil do RJ (PCERJ).

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost