Em apoio a Castro, governadores de direita vão ao Rio na quinta-feira

Os governadores de direita se articulam para ir ao Rio de Janeiro na quinta-feira (30/10) para prestar apoio ao governador do estado, Cláudio Castro (PL), e oferecer ajuda depois da megaoperação policial que deixou mais de 100 mortos e foi a mais letal da história do estado. Castro classificou a ação como “um sucesso”.

A ida dos governadores ao Rio foi dada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Metrópoles. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), é um dos organizadores da visitas dos chefes estaduais e já ofereceu ajuda policial a Castro.

Além de Caiado, devem ir ao Rio o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), entre outros ainda não confirmados.

Megaoperação