Em apoio à Palestina, manifestantes vão à Paulista pedindo cessar-fogo

Manifestantes foram à Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã deste domingo (5/10) pedindo o cessar-fogo na Faixa de Gaza. O ato começou às 11h no vão livre do MASP.

Uma grande bandeira da Palestina foi exibida em apoio à nação, que teve mais de 67 mil palestinos mortos desde outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde em Gaza, quando Israel passou a bombardear o território em resposta a um ataque do Hamas.

Empunhando faixas e cartazes que acusam Israel de genocídio, os manifestantes caminharam até a Praça Roosevelt, na região da República, centro de São Paulo, onde se dispersaram pouco depois das 13h.

A Polícia Militar (PM) afirma que o acompanhou o ato, que foi encerrado de forma pacífica. Não há estimativa de público presente.

