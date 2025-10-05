05/10/2025
Em apoio à Palestina, manifestantes vão à Paulista pedindo cessar-fogo

Escrito por Metrópoles
Manifestantes foram à Avenida Paulista, em São Paulo, na manhã deste domingo (5/10) pedindo o cessar-fogo na Faixa de Gaza. O ato começou às 11h no vão livre do MASP.

Uma grande bandeira da Palestina foi exibida em apoio à nação, que teve mais de 67 mil palestinos mortos desde outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde em Gaza, quando Israel passou a bombardear o território em resposta a um ataque do Hamas.

Empunhando faixas e cartazes que acusam Israel de genocídio, os manifestantes caminharam até a Praça Roosevelt, na região da República, centro de São Paulo, onde se dispersaram pouco depois das 13h.

A Polícia Militar (PM) afirma que o acompanhou o ato, que foi encerrado de forma pacífica. Não há estimativa de público presente.

Leia também

Netanyahu condiciona paz na Palestina à libertação de reféns

  • O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (5/10) que não avançará com o plano de cessar-fogo proposto pelo governo dos Estados Unidos até que todos os reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados.
  • No sábado (4/10), Donald Trump declarou que não tolerará atrasos do grupo Hamas no cumprimento do “plano de paz” acordado com Israel
  • A declaração ocorreu no dia seguinte à publicação, pelo grupo palestino, de uma resposta ao documento idealizado por Trump. Eles afirmam que aceitam libertar os reféns — vivos ou mortos — detidos na Faixa de Gaza.
  • No entanto, não houve movimentação nesse sentido até o momento. Enquanto isso, Israel manteve a ofensiva em Gaza.
  • Ao mesmo tempo, 13 brasileiros permanecem detidos em Israel, após tentarem se aproximar da Faixa de Gaza com ajuda humanitária. Após audiência, eles devem ser deportados de volta ao Brasil.
  • Entre os retidos está a deputada federal Luizianne Lins (PT) e o influenciador digital Victor Nascimento Peixoto, morador de Barretos, no interior de São Paulo.

 

