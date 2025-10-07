Em áudio, modelo convidada para viajar com Vini Jr. chamou atleta de “maníaco e egocentrista”

Em conversa com o portal LeoDias, Anna Carolina, modelo chamada por Vini Jr. para viajar com ele, mostrou o áudio que enviou ao atleta, ao se desentender com ele sobre a viagem. Em um longo desabafo, ela chamou o jogador de “maníaco” e “egocentrista”, ao pedir fotos e vídeos sensuais dela, mesmo após ele não respondê-la sobre uma queda de moto que ela sofreu.

“(…) Eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X video, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade”, disparou.

A brasileira, que mora na Inglaterra, também se disse sapiosexual, pessoas que decidem se relacionar com as outras quando têm alguma conexão intelectual. Na gravação para Vini, Anna disse que não gostou de não receber mensagens do jogador no período que antecedeu a viagem, assim como criticou a falta de uma confirmação: “Sei que você não é uma pessoa que tá acostumada a escutar verdades, mas eu sou uma pessoa que eu não posso trair a minha verdade pra agradar outra pessoa”.

Ela terminou tocando no assunto do machucado: “Não sou esse tipo de pessoa, já tinha falado pra você quando acordei de manhã que você tinha me machucado e você vem me pedir um vídeo? Você é uma pessoa super egocentrista, na minha opinão. De verdade, eu desejo o melhor pra você, boa semana e se cuida.”

O portal LeoDias procurou a equipe de Vini Jr., que não se pronunciou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.