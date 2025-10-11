Em Brasiléia, alegria e inclusão marcam comemoração do Dia das Crianças

Nesta sexta-feira, 10, a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma manhã especial em comemoração ao Dia das Crianças para os pequenos atendidos no Centro de Terapia Meu Mundo.

A celebração foi marcada por muita alegria, brincadeiras, pula-pula, cachorro-quente, bolo e distribuição de lembranças. O evento teve como objetivo proporcionar um momento de descontração, inclusão e carinho para as crianças e suas famílias.

O Centro de Terapia Meu Mundo atende atualmente cerca de 150 crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo acompanhamento personalizado com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Neste ano, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, o espaço foi ampliado e revitalizado, garantindo um ambiente mais acolhedor e adequado às necessidades das crianças. As terapias são 100% gratuitas e custeadas pela Prefeitura de Brasiléia, reafirmando o compromisso do município com a saúde e o bem-estar das famílias.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou a importância do momento e do trabalho desenvolvido no centro: “O Meu Mundo é um espaço de cuidado, afeto e desenvolvimento. Esta festinha é uma forma simples, mas muito significativa, de valorizar nossas crianças e suas famílias. Estamos felizes em ver o quanto esse trabalho tem transformado vidas e garantido mais qualidade no atendimento especializado.”

A coordenadora do centro, Renny Carvalho, também celebrou o momento ao lado das crianças e da equipe: “Cada criança aqui é única, e ver o sorriso delas em um dia tão especial nos motiva ainda mais. A equipe do Meu Mundo trabalha com amor e dedicação, e essa comemoração representa o carinho que temos por cada uma delas e por suas famílias.”

Além do Centro de Terapia Meu Mundo, as escolas municipais Conci Alves de Melo, Francisco Germano, Elson Dias Dantas, Menino Jesus e as creches Roma Emilse e Maria Lucidez também realizaram suas festividades em alusão ao Dia das Crianças, com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação.