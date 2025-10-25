25/10/2025
Em casa, Chelsea leva virada do Sunderland nos acréscimos

Escrito por Metrópoles
Uma das surpresas neste início de temporada da Premier League é, sem dúvida, o Sunderland, que desta vez triunfou sobre os campeões mundiais. Os Black Cats venceram o Chelsea em pleno Standford Bridge, de virada, por 2 x 1 neste sábado (25/10).

Com o triunfo, o Sunderland assumiu a vice-liderança da competição, com 17 pontos, dois a menos que o líder, Arsenal.

Os times ainda mantiveram um tabu intacto. Em duelo da Premier League entre Chelsea e Sunderland, disputado no estádio do Blues, nunca houve empate. Essa mística estava sendo quebrada até os 48 minutos do segundo tempo, quando o time vermelho resolveu tomar uma atitude.

O clube de Londres começou a partida de maneira ilusória. Abriu o placar logo aos quatro minutos. Apesar do bom toque de bola, havia dificuldade na contenção do contra-ataque rápido do Sunderland. Dessa maneira, deixou os visitantes empatarem aos 22 minutos.

No segundo tempo, a pressão era inteiramente do Chelsea, com posse de bola de quase 70%. Apesar da força dos azuis no setor da frente, com contribuição dos brasileiros Andrey Santos, João Pedro e Estêvão, o time da casa não conseguiu reverter o placar.

No minuto três — de seis dos acréscimos —, a história que parecia resolvida, com um empate inédito entre os dois no Standford, sofreu uma reviravolta. Chemsdine Talbi se tornou o nome da noite, ao marcar o segundo do Sunderland e conceder os três pontos fora de casa ao time.

