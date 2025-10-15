Em casa, Mirassol vence Internacional e segue no G4 do Brasileirão

Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada nesta quarta-feira (15/10), o Mirassol venceu o Internacional por 3 x 1 no Estádio Campos Maia. Os gols da partida foram marcados por Neto Moura, Reinaldo e Negueba, para o Leão Caipira. Thiago Maia fez para o Colorado.

Com o resultado, o time do interior de São Paulo, permanece na quarta posição do Brasileirão, mas agora com 49 pontos. Por sua vez, o Internacional está na 15ª colocação, com 32 pontos.

O jogo

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o Mirassol abriu o placar. Daniel Borges cobrou escanteio baixo, Neto Moura desviou com a perna direita e Anthoni espalmou para dentro do gol. Aos 38, Alan Patrick cobrou falta, Alex Muralha não segurou, e, no rebote, Thiago Maia empatou o jogo.

Já os 50 minutos do primeiro tempo, após lançamento na área, a bola sobrou para Cristian Renato. O atacante passou para Reinaldo, o lateral fez boa jogada individual, chegou na linha de fundo e sem ângulo marcou o segundo do Mirassol.

Confira o lance:

No início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Mirassol ampliou. Reinaldo conduziu a bola pelo lado esquerdo do ataque, lançou para Negueba em profundidade. O atacante recebeu, cortou para o meio e de esquerda marcou o terceiro gol de sua equipe.

Já aos 48 minutos do segundo tempo, o Internacional chegou a diminuir com Ricardo Mathias, mas o gol foi anulado e o confronto terminou com vitória do Leão Caipira por 3 x 1.

Próximos compromissos

O Mirassol volta a campo no próximo domingo (19/10), às 18h30, no Estádio Campos Maia, contra o São Paulo. No mesmo dia e no mesmo horário, o Internacional enfrenta o Sport, no Estádio Beira-Rio.