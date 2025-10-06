Em coma há 42 dias, morre homem que bateu cabeça em mesa após empurrão

O homem de 57 anos, que entrou em coma após ser empurrado e bater a cabeça na quina de uma mesa, em Taguatinga, morreu, após 42 dias em coma. O autor do homicídio, que era amigo da vítima, foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta segunda-feira (6/10), no Maranhão.
Segundo a investigação, no dia do crime, em agosto, os dois estavam bebendo na casa da vítima, quando a namorada do último chegou. Nesse momento, ambos teriam pedido para que o amigo fosse embora, pois eles queriam ficar a sós.
Foi quando, de acordo com a PCDF, o autor se negou a sair do local e passou a agredir a vítima, tendo batido sua cabeça contra uma mesa na sala do imóvel e fugido logo na sequência.
Com a conclusão da investigação, o Tribunal do Júri de Taguatinga decretou a prisão preventiva do homem, que passou a ser monitorado pela delegacia, até ser encontrado e preso na zona rural do município de Igarapé Grande, no estado do Maranhão, a cerca de 1,6 mil km de Brasília. Ele vai responder por homicídio qualificado.
Veja:
Na época da agressão, a namorada da vítima disse que estava cozinhando, quando percebeu que o clima na sala do imóvel estava tenso. Ela ouviu o namorado mandando o agressor ir embora.
Ele, porém, teria se negado e dito que só sairia da casa depois que almoçasse. Neste momento, o desentendimento se agravou e acabou com o homem desmaiado, após ser empurrado e bater a cabeça na quina da mesa.