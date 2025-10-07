Em conversa com Vini Jr., modelo se disse sapiosexual: “Gosto de apreciação intelectual mútua”

Após a viagem para a Espanha não dar certo, a modelo Anna Carolina, que conversava com Vini Jr., explicou ao jogador que é sapiosexual, quem sente atração quando há também uma conexão intelectual com a outra pessoa. Ela foi convidada por Vini Jr. para ir, junto a uma amiga, para Málaga. A viagem estava marcada para o dia seguinte à partida de Virginia de volta para o Brasil, após sua primeira viagem ao país Europeu.

Anna revelou para esta reportagem que não gostou da forma na qual o convite e os próximos dias seguiram. De acordo com ela, Vini “sumiu” entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, véspera da viagem, marcada para o dia 4. Após deixar claro que não ía mais, e dizer para ele que não gostou da atitude, a também micropigmentadora disse que recebeu novas mensagens dele pedindo videos sensuais.

Irritada com a atitude, ela enviou um áudio longo, chamando-o de “maníaco” e “egocentrista”, e informando que, caso ele quisesse vídeos e fotos sensuais, deveria procurar por canais de conteúdo adulto, ao invés de falar com ela.

“Mas eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada pra merecer um vídeo meu, entendeu? Você me chama quando bem entende e me chama pra um vídeo? Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um X video, entendeu? Porque pra mim isso já passa a ser coisa de maníaco, de verdade”, disse ela.

Em seguida, o atleta se desculpou, ao que Anna respondeu: “Fico feliz que você me deseja, mas acho que o cortejo é essencial, até mesmo para sentir vontade de você. Sou sapiosexual, gosto de apreciação intelectual, que isso seja mútuo. Passei até um pouco do meu limite para agradar você, mas não rola sabe, pois isso está sendo inverso”.

Desde então, os dois não se falaram muito, e, segundo Anna, sem conteúdo sexual, sendo o último contato em 29 de setembro, na última segunda-feira do mês.

O portal LeoDias procurou a assessoria de Vini Jr., que não retornou até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.