Em desespero, amigo de adolescente esfaqueado tentou reanimá-lo

Um amigo do adolescente que morreu após ser esfaqueado, na noite desta sexta-feira (17/10), na 112 Sul, foi o primeiro a tentar reanimar a vítima.

Ele também é menor de idade. O pai dele, que não quis gravar entrevista, contou que o filho presenciou o crime e fez massagem cardíaca em Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos.

Em seguida, ele chamou uma pessoa que passava pelo local, que acionou o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Isaac chegou a ser levado ao Hospital de Base, mas não resistiu e morreu.

O Metrópoles apurou que o adolescente chegou na unidade de saúde praticamente sem vida, sangrando bastante.

Entenda

De acordo com moradores, o adolescente estava jogando vôlei na quadra, vestido com uniforme escolar, quando ao menos seis adolescentes o abordaram e levaram o celular dele. Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, acabou atacado e ferido.

Leia também

Segundo a Polícia Militar (PMDF), Isaac foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Sete adolescentes foram apreendidos

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 2 de 6

Todos são suspeitos de participação na morte de Isaac

Kebec Nogueira /Metrópoles 3 de 6

Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 4 de 6

Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 5 de 6

Caso aconteceu nesta sexta-feira

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 6 de 6

Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

A PMDF apreendeu incialmente cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte.

De acordo com o tenente Magalhães, da PMDF, os cinco foram de ônibus para o Paranoá, onde foram encontrados. “Quando perguntados, eles informaram que o autor da facada não estava naquele grupo de cinco jovens e passaram a localização dos outros dois. A partir daí, conseguimos encontrar os outros restantes”.

Por volta das 21h45, mais dois adolescentes, incluindo o autor da facada mortal, também foram apreendidos pela PMDF.