Em desespero, amigo de adolescente esfaqueado tentou reanimá-lo

Um amigo do adolescente que morreu após ser esfaqueado, na noite desta sexta-feira (17/10), na 112 Sul, foi o primeiro a tentar reanimar a vítima.
Ele também é menor de idade. O pai dele, que não quis gravar entrevista, contou que o filho presenciou o crime e fez massagem cardíaca em Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, 16 anos.
Em seguida, ele chamou uma pessoa que passava pelo local, que acionou o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Isaac chegou a ser levado ao Hospital de Base, mas não resistiu e morreu.
O Metrópoles apurou que o adolescente chegou na unidade de saúde praticamente sem vida, sangrando bastante.
Entenda
De acordo com moradores, o adolescente estava jogando vôlei na quadra, vestido com uniforme escolar, quando ao menos seis adolescentes o abordaram e levaram o celular dele. Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, acabou atacado e ferido.
Leia também
-
Saiba quem é o adolescente de 16 anos morto esfaqueado na Asa Sul
-
Testemunha que viu jovem esfaqueado na Asa Sul: “Indignação e revolta”
-
Asa Sul: adolescente foi morto ao tentar recuperar o próprio celular
Segundo a Polícia Militar (PMDF), Isaac foi socorrido em estado gravíssimo e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Sete adolescentes foram apreendidos
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 6
Todos são suspeitos de participação na morte de Isaac
Kebec Nogueira /Metrópoles3 de 6
Rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo4 de 6
Isaac chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo5 de 6
Caso aconteceu nesta sexta-feira
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo6 de 6
Adolescente morre após ser esfaqueado na 112 Sul
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo
A PMDF apreendeu incialmente cinco adolescentes horas depois, no Paranoá, após localizar o celular por meio de rastreamento. Eles foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte.
De acordo com o tenente Magalhães, da PMDF, os cinco foram de ônibus para o Paranoá, onde foram encontrados. “Quando perguntados, eles informaram que o autor da facada não estava naquele grupo de cinco jovens e passaram a localização dos outros dois. A partir daí, conseguimos encontrar os outros restantes”.
Por volta das 21h45, mais dois adolescentes, incluindo o autor da facada mortal, também foram apreendidos pela PMDF.