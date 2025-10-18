Em Dia D de Vacinação, Padilha garante a segurança da imunização







Ao participar do Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação neste sábado (18), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um apelo para que pais e mães atualizem a caderneta de vacinação dos filhos. Segundo ele, mais de 25 mil salas de imunização em todo o país funcionam hoje no intuito de ampliar as coberturas vacinais.









“São 16 vacinas prioritárias no calendário infantil e uma grande mobilização para atualização. É aquele dia em que o pai e a mãe podem pegar a caderneta digital de saúde da criança e checar se as vacinas do seu filho e da sua filha estão em dia”, disse.

Padilha avaliou a proposta do dia D de mobilização pela vacinação como um momento “de saudar a ciência e a defesa da vida”.

“Infelizmente, tem muita gente espalhando mentira sobre vacina ainda. Muita gente fazendo campanha contra vacina. Países que estão desmontando seus programas de vacinação, como acontece na América do Norte. E o resultado e ter a volta de doenças que a gente já havia eliminado.”

“Não neguem aos seus filhos um direito que os seus pais não lhe negaram em situação muito difícil, há décadas atrás. Quero reforçar que, se eu tivesse qualquer desconfiança da vacina, eu não vacinava a minha filha. E a minha filha de 10 anos recebe todas as vacinas que estão no calendário oficial de vacinação do SUS [Sistema Único de Saúde]”, frisou Padilha

Sarampo

Em conversa com a imprensa, o ministro destacou que o dia também é dedicado a melhorar a cobertura vacinal do sarampo, não apenas entre crianças, mas entre adultos com até 59 anos que não possuem pelo menos duas doses contra a doença atestadas na caderneta de vacinação.

“O Brasil é um país que teve o certificado de eliminação do sarampo reconquistado no ano passado – a gente havia perdido esse certificado por conta da queda de vacinação a partir de 2016”, disse.









O ministro reforçou que há um problema sério de sarampo no mundo, sendo a maior parte dos casos na América do Norte. “Há sempre o risco de trazer casos importados para o Brasil”, reforçou o ministro.

“Lembro aos pais de hoje que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram doenças graves como meningite e como o próprio sarampo porque, um dia, seus pais foram vacinar você numa unidade de saúde. Às vezes, em situação muito mais difícil porque só tinha vacina uma vez por mês ou só em dia de campanha.”

Segundo Padilha, o ministério realiza busca ativa entre profissionais de turismo, de portos e aeroportos e motoristas de taxi, que têm muito contato com visitantes estrangeiros, para atualizar a vacinação contra o sarampo no país.

“Mas a campanha está aberta para todo mundo. Até 59 anos de idade, quem não tiver duas doses confirmadas contra o sarampo, aproveite para tomar a vacina.”

Febre amarela

Por fim, o ministro fez um alerta para moradores dos estados de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Paraná, onde estão sendo reforçadas ações de vacinação contra a febre amarela.

“É muito importante as pessoas checarem e atualizarem a vacina contra a febre amarela. Hoje, é uma dose apenas, não precisa mais ficar repetindo a dose [a cada 10 anos]. Quem não tiver vacina contra a febre amarela nesses estados, mesmo adultos até 59 anos, a gente está recomendando”, concluiu.

Relatos

Francisco Valtenor Araújo, 47 anos, é psiquiatra e compareceu ao ponto de vacinação do Riacho Fundo 2, a cerca de 30 quilômetros da capital federal, para atualizar sua própria caderneta de vacinação. Tomou, ao todo, três doses: contra a febre amarela, contra a hepatite e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

“É muito gratificante ver ações como essa”, disse, ao se referir ao Dia D de mobilização.

“A última dose que eu havia tomado foi a da gripe. Agora, meu cartão de vacinas está atualizado”, comemorou.









A dona de casa Gil Sousa, 40 anos, levou a filha Maria Luíza para o mesmo ponto de vacinação. Permaneceram firmes na fila apesar do calor e, ao final, receberam a boa notícia de que a caderneta de vacinação da menina, de 2 anos, estava atualizada e que ela não precisava receber nenhuma nova dose.

“Está tudo em dia, graças a Deus. Sempre procuro manter as vacinas dela atualizadas. É muito importante isso. A gente tem que estar sempre ligada pra evitar que a criança tenha alguma doença. Estou sempre acompanhando.”

Pouco tempo depois, outra Maria Luíza foi atendida pela equipe de enfermagem do Riacho Fundo. Aos 9 anos, ela recebeu, no local, a primeira dose contra o HPV. “Doeu um pouquinho, mas eu não chorei. Sou muito forte”, contou a menina. “Acho importante pra prevenir doenças”.