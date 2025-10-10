10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Em discurso realizado durante premiação, Cristiano Ronaldo admite uso de IA

Durante o Portugal Football Globes, evento que enaltece personalidades portuguesas que possuem feitos no esporte, Cristiano Ronaldo recebeu o Globo Prestígio por ser o capitão da Seleção. No momento do discurso, o atacante admitiu ter usado a inteligência artificial para auxiliá-lo no momento de agradecimento pelo troféu.

O astro ainda brincou com a situação e disse ter pensado que poderia ser um prêmio de fim de carreira: “Tenho que confessar que, nesta tarde, eu estava na mesa pensando no que iria dizer neste discurso. Pensei: ‘O que é um Prêmio Prestígio?’ Fiquei imaginando se era um prêmio de fim de carreira”.

Na sequência, o capitão da Seleção comentou sobre o uso da inteligência artificial: “Fiquei um pouco nervoso e pensei: ‘Não pode ser’. Então fiz uma pesquisa na IA, se você não conhece, procure saber o que é, e tive uma ajudinha”. Durante os últimos anos, o uso da IA tem auxiliado atletas não apenas fora de campo, como no caso do craque português, mas também dentro das quatro linhas.

Luiz Gustavo, jogador do São Paulo e já foi campeão da Champions League, do Campeonato Alemão, da Supercopa da Alemanha, entre outros títulos, pelo Bayern de Munique, além de ter passagens pela Seleção Brasileira, é cofundador do CUJU aplicativo alemão de inteligência artificial que utiliza a tecnologia para captar novos talentos no futebol brasileiro.

“Acredito que o CUJU seja uma plataforma transformadora, um programa capaz de mudar vidas e ajudar a formar novos jogadores para o futebol. O aplicativo, de forma justa, proporciona as mesmas oportunidades para os garotos, além de estimular a competitividade. É um suporte extremamente importante para quem quer começar no futebol profissional, chamar a atenção de novos clubes e construir uma trajetória vitoriosa”, afirma Luiz Gustavo.

Ryan Granja, filho de Élder Granja, ex-lateral campeão do mundo pelo Internacional e que também passou por Vasco e Palmeiras, atua como volante no sub-20 do Barra FC e já agradeceu publicamente a inteligência artificial do CUJU por tê-lo ajudado a melhorar sua performance. Algo semelhante aconteceu com Marcela Geremias, jogadora que se destacou no CUJU e hoje integra o sub-15 do Corinthians.

