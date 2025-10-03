Em Dubai, Rico Melquiades é denunciado por turismo enganoso

De férias em Dubai, Rico Melquiades é denunciado às autoridades por turismo negativo e propaganda enganosa da cidade.

A reportagem do portal LeoDias soube que o influenciador foi informado nesta manhã de sexta-feira (03/10), no entanto, confirma que ainda não recebeu nenhuma notificação ou contato.

Rico Melquiades está nos Emirados Árabes de férias. Ao portal, ele disse que o passeio terá duração de 18 dias, mas que está com medo de ser deportado após a denúncia.

Cabe dizer, embora a segurança e os baixos índices de criminalidade, há anos Dubai enfrenta um forte esquema ilegal de turismo com práticas diversas de golpes.

As fraudes mais frequentes envolvem pacotes de viagem, transporte, compras e exploração animal.

[Matéria em atualização]