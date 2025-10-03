03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Em Dubai, Rico Melquiades é denunciado por turismo enganoso

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

De férias em Dubai, Rico Melquiades é denunciado às autoridades por turismo negativo e propaganda enganosa da cidade.

A reportagem do portal LeoDias soube que o influenciador foi informado nesta manhã de sexta-feira (03/10), no entanto, confirma que ainda não recebeu nenhuma notificação ou contato.

Rico Melquiades está nos Emirados Árabes de férias. Ao portal, ele disse que o passeio terá duração de 18 dias, mas que está com medo de ser deportado após a denúncia.

Cabe dizer, embora a segurança e os baixos índices de criminalidade, há anos Dubai enfrenta um forte esquema ilegal de turismo com práticas diversas de golpes.

As fraudes mais frequentes envolvem pacotes de viagem, transporte, compras e exploração animal.

[Matéria em atualização]

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost