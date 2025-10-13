Em encontro com papa Leão XIV, Lula fala sobre combate à desigualdade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o papa Leão XIV, no Vaticano, no início desta segunda-feira (13/10). Acompanhado da esposa, Janja, Lula divulgou nas redes sociais que a audiência com o pontífice foi uma oportunidade excelente, em que conversaram sobre “sobre religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo”.

Lula chegou à Itália nesse domingo (12/10), para participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que será realizado nesta segunda.

No encontro com Leão XIV, o presidente brasileiro falou sobre sua participação no evento. “Falei ao papa sobre minha participação hoje no encontro da FAO e como em dois anos e meio tiramos pela segunda vez o Brasil do Mapa da Fome. E, agora, estamos levando este debate para o mundo por meio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza”, afirmou.

Leia também

Luta contra a desiguldade

De acordo com Lula, ao conversar com a Santidade, o papa, ele o parabenizou “pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres”. Segundo o presidente, “precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos”.

Na publicação feita no X, o petista relatou que contou ao papa sobre sua relação de extrema proximidade com religiosos brasileiros como Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Pedro Casaldáliga e o atual presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler.

Para o presidente, essa proximidade foi importante para a formação a convivência com as Comunidades Eclesiais de Base.

Na oportunidade, Lula também convidou Leão XIV para participar da COP30, que será realizada em Belém (PA). “Convidei-o a vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia. Por conta do Jubileu, o papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém”, disse ele.

Visita ao Brasil

Ainda segundo Lula, o pontífice pretende visitar o Brasil. “Ficamos muito felizes em saber que sua Santidade pretende visitar o Brasil no momento oportuno. Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro. Lembrei que ontem tivemos uma demonstração imensa dessa fé no Círio de Nazaré e nas comemorações do Dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil”, escreveu.

Também participaram da visita os ministros Mauro Vieira, Wellington Dias e Paulo Teixeira, a senadora Ana Paula Lobato, a presidenta da Embrapa, Silvia Massruhá, e o embaixador do Brasil junto ao Vaticano, Everton Veira.