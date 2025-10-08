Em ensaio da Grande Rio, Virginia responde se conversou com Vini Jr. após polêmicas

A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, acompanhou a chegada de Virginia Fonseca na quadra da Grande Rio, nesta terça-feira (7/10), para o primeiro ensaio de quadra da escola. Além da repercussão de sua performance como Rainha de Bateria, a influenciadora também respondeu sobre outra polêmica recente: a relação com Vini Jr.

O relacionamento da loira com o atacante do Real Madrid dominou o noticiário nas últimas semanas, com direito a viagens e até troca de interações nas redes sociais. No entanto, o bom momento parece ter chegado ao fim! Isso porque o titular deste portal divulgou conversas do atleta com outras mulheres, incluindo em períodos em que ele estava com a nova Rainha da Grande Rio.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias. Portal LeoDias A influenciadora esteve na casa do craque do Real Madrid ao longo dos últimos dias. Portal LeoDias Com Virginia nas arquibancadas, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no Bernabéu Reprodução/X: @realmadrid @virginia Virginia Fonseca no estádio do Real Madrid Foto: Reprodução/Instagram @virginia Vini Jr Reprodução/X: @realmadrid Voltar

Próximo

Ao ser questionada sobre o tema, Virginia desconversou: “A gente conversou, sim. Está tudo certo… vamos viver”, finalizou. Mais cedo, ela já havia sido perguntava se ainda existem chances de voltar a falar com o jogador, e manteve a resposta mais cautelosa: “Vamos dar tempo ao tempo”.

Também no bate-papo com Virginia, a ex-esposa de Zé Felipe também comentou o meme em torno de sua “agachada” durante a dança na estreia na Grande Rio. A loira demonstrou naturalidade com a repercussão: “Nada! Eu amo ver o pessoal fazendo meme. Eles fazem meme até de venda… está muito legal, muito divertido. Até meus amigos fizeram. Não me incomoda de maneira alguma”, explicou.