08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Em ensaio da Grande Rio, Virginia responde se conversou com Vini Jr. após polêmicas

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-ensaio-da-grande-rio,-virginia-responde-se-conversou-com-vini-jr.-apos-polemicas

A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, acompanhou a chegada de Virginia Fonseca na quadra da Grande Rio, nesta terça-feira (7/10), para o primeiro ensaio de quadra da escola. Além da repercussão de sua performance como Rainha de Bateria, a influenciadora também respondeu sobre outra polêmica recente: a relação com Vini Jr.

O relacionamento da loira com o atacante do Real Madrid dominou o noticiário nas últimas semanas, com direito a viagens e até troca de interações nas redes sociais. No entanto, o bom momento parece ter chegado ao fim! Isso porque o titular deste portal divulgou conversas do atleta com outras mulheres, incluindo em períodos em que ele estava com a nova Rainha da Grande Rio.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias.Portal LeoDias
Portal LeoDias
A influenciadora esteve na casa do craque do Real Madrid ao longo dos últimos dias.Portal LeoDias
Reprodução/X: @realmadrid @virginia
Com Virginia nas arquibancadas, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no BernabéuReprodução/X: @realmadrid @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Reprodução/X: @realmadrid
Vini JrReprodução/X: @realmadrid

Leia Também

Ao ser questionada sobre o tema, Virginia desconversou: “A gente conversou, sim. Está tudo certo… vamos viver”, finalizou. Mais cedo, ela já havia sido perguntava se ainda existem chances de voltar a falar com o jogador, e manteve a resposta mais cautelosa: “Vamos dar tempo ao tempo”.

O portal LeoDias noticiou com exclusividade, nesta segunda-feira (6/10), que o craque do Real Madrid manteve conversas com outras mulheres enquanto ainda “conhecia melhor” a apresentadora. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais, já que coincidiu com o dia em que o jogador publicou o primeiro vídeo ao lado da influenciadora.
As interações de Vini Jr. com as mulheres variavam e incluíam trocas de emojis, chamadas de vídeo, pedidos de fotos e vídeos, além da marcação de encontros casuais e viagens. Após tomar conhecimento do caso, Virginia Fonseca afirmou ao titular deste portal que os dois estavam apenas se conhecendo e que não havia nada sério entre eles, mas que, atualmente, não têm mais nenhum relacionamento.

Também no bate-papo com Virginia, a ex-esposa de Zé Felipe também comentou o meme em torno de sua “agachada” durante a dança na estreia na Grande Rio. A loira demonstrou naturalidade com a repercussão: “Nada! Eu amo ver o pessoal fazendo meme. Eles fazem meme até de venda… está muito legal, muito divertido. Até meus amigos fizeram. Não me incomoda de maneira alguma”, explicou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost