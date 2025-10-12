12/10/2025
Em entrevista, Ramon Dino revive memórias de juventude no Acre e revela forte crescimento em SP

Campeão mundial fala sobre memórias afetivas da terra natal e o impacto da mudança para a capital paulista

Em um dos momentos mais pessoais da entrevista conduzida pelo saudoso Douglas Richer em abril de 2024, Ramon Dino trouxe à tona memórias da adolescência e juventude vividas no Acre. Ramon refletiu sobre desafios e decepções que moldaram seu caráter, mostrando como obstáculos e a falta de disponibilidade de algumas pessoas se transformaram em aprendizados sobre resiliência e expectativas em relação aos outros.

Ramon Dino em registro antigo, lembrando suas raízes e trajetória até se tornar campeão mundial/Foto: Reprodução

Ramon Dino e Douglas Richer/Foto: ContilNetAo falar sobre a mudança para São Paulo, ele destacou as oportunidades que encontrou na cidade, onde o esporte é mais visado e portas se abriram para sua carreira internacional. A entrevista captou a dualidade de sua trajetória: a conexão profunda com o Acre e a capacidade de aproveitar as chances em um cenário mais amplo, que culminariam na conquista do título mundial de Mr. Olympia.

Veja o vídeo:

