Em experiência aberta ao público, Metrópoles Catwalk reúne moda e arte

O Metrópoles Catwalk é uma celebração da moda e da criatividade brasileira, que marca o renascimento de um dos espaços culturais mais emblemáticos da capital federal: o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Com estreia no Foyer da Sala Martins Pena, a passarela do Metrópoles oferece exposições e bate-papos, seguidos por desfiles com marcas de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quem idealiza a exposição artística é Guto Carvalho Neto com seu conceito autêntico, inspirado na cultura brasiliense e na forte estética minimalista, característica do quadradinho.
O evento é aberto ao público
Metrópoles Catwalk
A moda e a arte são elementos que andam de mãos dadas e, sabendo disso, o Instituto Inbras, em parceira com o Metrópoles e apoio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, realizará, entre os dias 3 e 7 de novembro, a primeira edição do Metrópoles Catwalk. O evento inédito reúne criações brasileiras de vestuário, um elenco de modelos brasileiras das passarelas internacionais e obras de arte, tudo em um único espaço.
Serão 70 modelos desfilando nas passarelas, entre elas, grandes nomes da indústria da moda
O evento projeta Brasília no mapa da moda brasileira
Metrópoles Catwalk
Moda e Arte
Entre os renomados estilistas que participam do Metrópoles Catwalk, com a marca homônima, Guto Carvalho Neto entrega obras inspiradas em Brasília. O artista, que chamou atenção no Moda Rio, em 2016, com Primeiro Grito, revela uma apresentação performática com potente dramaturgia visual.
Metrópoles Catwalk
A linguagem de Guto costura bordados e transparências e experimenta com proporções ousadas, além de diálogos corporais — reforçando a afinidade do artista com eventos que misturam moda, arte e expressão. O designer nasceu na Bahia, estudou em Paris e trabalha direto do seu ateliê localizado em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro.
Metrópoles Catwalk
Responsável pelo projeto O Nome do Medo, junto à artista visual Rivane Neuenschwander, trouxe através da obra uma tradução do medo infantil, criada à partir de desenhos e capas de livros ilustrados por crianças. A ideia principal do projeto foi a de dar voz às imagens através do mergulho nas histórias e experiências do outro. O resultado foi exposto na Escola de Artes Visuais e no Museu de Arte do Rio.
O evento apresentará 11 marcas brasileiras
Programação e Acesso
O Metrópoles Catwalk toma forma em diferentes momentos: nos dois primeiros dias, o evento é aberto ao público e traz exibições e ensaios da mostra que une moda e arte. Já a partir de quarta-feira, a passarela se acende com desfiles que reúnem diferentes marcas do país. Celebrando a diversidade criativa e o talento nacional, as apresentações misturam estilo, identidade e experimentação.
Marcas e estilistas renomados, exposições e rodas de conversa são elementos que o projeto propõe para fomentar um diálogo entre diferentes linguagens e talentos do país, reafirmando Brasília entre os protagonistas da moda e como força cultural e criativa. Sob uma curadoria que une design e arte, o Metrópoles Catwalk transforma a passarela em um espaço onde é possível reforçar o poder da moda como expressão artística e catalisadora de novas narrativas.
Confira abaixo o vídeo do desfile Primeiro Grito, realizado pela marca Guto CarvalhoNeto: