Em experiência aberta ao público, Metrópoles Catwalk reúne moda e arte

15/10/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
O Metrópoles Catwalk é uma celebração da moda e da criatividade brasileira, que marca o renascimento de um dos espaços culturais mais emblemáticos da capital federal: o Teatro Nacional Cláudio Santoro. Com estreia no Foyer da Sala Martins Pena, a passarela do Metrópoles oferece exposições e bate-papos, seguidos por desfiles com marcas de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quem idealiza a exposição artística é Guto Carvalho Neto com seu conceito autêntico, inspirado na cultura brasiliense e na forte estética minimalista, característica do quadradinho.

Vem saber mais!

Imagem colorida de paisagemO evento é aberto ao público

Metrópoles Catwalk

A moda e a arte são elementos que andam de mãos dadas e, sabendo disso, o Instituto Inbras, em parceira com o Metrópoles e apoio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, realizará, entre os dias 3 e 7 de novembro, a primeira edição do Metrópoles Catwalk. O evento inédito reúne criações brasileiras de vestuário, um elenco de modelos brasileiras das passarelas internacionais e obras de arte, tudo em um único espaço.

Imagem colorida de modelos posandoSerão 70 modelos desfilando nas passarelas, entre elas, grandes nomes da indústria da moda

 

Modelo posandoO evento projeta Brasília no mapa da moda brasileira

 

Imagem colorida de modelo posando para fotoMetrópoles Catwalk

Moda e Arte

Entre os renomados estilistas que participam do Metrópoles Catwalk, com a marca homônima, Guto Carvalho Neto entrega obras inspiradas em Brasília. O artista, que chamou atenção no Moda Rio, em 2016, com Primeiro Grito, revela uma apresentação performática com potente dramaturgia visual.

Leia também

Metrópoles Catwalk - metrópolesMetrópoles Catwalk

A linguagem de Guto costura bordados e transparências e experimenta com proporções ousadas, além de diálogos corporais — reforçando a afinidade do artista com eventos que misturam moda, arte e expressão. O designer nasceu na Bahia, estudou em Paris e trabalha direto do seu ateliê localizado em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro.

Metrópoles Catwalk - metrópolesMetrópoles Catwalk

Responsável pelo projeto O Nome do Medo, junto à artista visual Rivane Neuenschwander, trouxe através da obra uma tradução do medo infantil, criada à partir de desenhos e capas de livros ilustrados por crianças. A ideia principal do projeto foi a de dar voz às imagens através do mergulho nas histórias e experiências do outro. O resultado foi exposto na Escola de Artes Visuais e no Museu de Arte do Rio.

Metrópoles Catwalk - metrópolesO evento apresentará 11 marcas brasileiras

Programação e Acesso

O Metrópoles Catwalk toma forma em diferentes momentos: nos dois primeiros dias, o evento é aberto ao público e traz exibições e ensaios da mostra que une moda e arte. Já a partir de quarta-feira, a passarela se acende com desfiles que reúnem diferentes marcas do país. Celebrando a diversidade criativa e o talento nacional, as apresentações misturam estilo, identidade e experimentação.

Marcas e estilistas renomados, exposições e rodas de conversa são elementos que o projeto propõe para fomentar um diálogo entre diferentes linguagens e talentos do país, reafirmando Brasília entre os protagonistas da moda e como força cultural e criativa. Sob uma curadoria que une design e arte, o Metrópoles Catwalk transforma a passarela em um espaço onde é possível reforçar o poder da moda como expressão artística e catalisadora de novas narrativas.

Confira abaixo o vídeo do desfile Primeiro Grito, realizado pela marca Guto CarvalhoNeto:

