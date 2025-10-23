Em família! Virginia recebe irmão caçula de Vini Jr. em sua casa antes do aniversário de Maria Flor

Familiares de Vini Jr. estão na casa de Virginia, para a festa de três anos de Maria Flor, que acontece nesta quarta-feira (23/10). A influenciadora compartilhou um registro do irmão caçula do jogador, Bernardo, escolhendo um perfume da WePink, para usar no aniversário da pequena, e mostrou a sua reação ao experimentar as fragrâncias.

O pequeno contou que esqueceu de levar um perfume para se arrumar na casa de Virginia, então a influenciadora separou algumas opções com fragrância masculina da sua marca para que Bernardo escolhesse um.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria Flor Foto/Instagram/@lidia.souza Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria Flor Foto/Instagram/@lidia.souza Melhor amiga de Vini Jr. chega para festa de Maria Flor Foto/Instagram/@lidia.souza Virginia Fonseca Reprodução / Instagram: @virginia Foi indireta? Virginia compartilha música romântica após Vini Jr. aprovar seu novo visual Reprodução: Instagram @virginia @vinijr Voltar

Próximo

O irmão do jogador divertiu a influenciadora com as reações ao experimentar cada perfume: “Nossa! muito bom”, disse de forma espontânea.

Além do caçula, a amiga do atleta, Lidia Souza, também marcou presença no churrasco pré-festa da filha do meio da influenciadora. Os parentes e amigos de Vini Jr. chegaram em Goiânia no jatinho de Virginia. A publicitária mostrou ainda a recepção no local com uma cesta de chocolates, buquê de flores e balão personalizado, além de um bilhete feito à mão na cama de Lídia: “Hoje é dia de festa! Sinta-se em casa, mas você já é! Espero que goste, com amor, Virginia.”

A festa de três anos de Maria Flor terá a temática da princesa da Disney, Cinderela, e além de uma estrutura gigantesca, terá como atração o cantor Felipe Amorim.