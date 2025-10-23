Em família! Virginia recebe irmão caçula de Vini Jr. em sua casa antes do aniversário de Maria Flor

Familiares de Vini Jr. estão na casa de Virginia, para a festa de três anos de Maria Flor, que acontece nesta quarta-feira (23/10). A influenciadora compartilhou um registro do irmão caçula do jogador, Bernardo, escolhendo um perfume da WePink, para usar no aniversário da pequena, e mostrou a sua reação ao experimentar as fragrâncias.
O pequeno contou que esqueceu de levar um perfume para se arrumar na casa de Virginia, então a influenciadora separou algumas opções com fragrância masculina da sua marca para que Bernardo escolhesse um.
Veja as fotos
Leia Também
O irmão do jogador divertiu a influenciadora com as reações ao experimentar cada perfume: “Nossa! muito bom”, disse de forma espontânea.
Além do caçula, a amiga do atleta, Lidia Souza, também marcou presença no churrasco pré-festa da filha do meio da influenciadora. Os parentes e amigos de Vini Jr. chegaram em Goiânia no jatinho de Virginia. A publicitária mostrou ainda a recepção no local com uma cesta de chocolates, buquê de flores e balão personalizado, além de um bilhete feito à mão na cama de Lídia: “Hoje é dia de festa! Sinta-se em casa, mas você já é! Espero que goste, com amor, Virginia.”
A festa de três anos de Maria Flor terá a temática da princesa da Disney, Cinderela, e além de uma estrutura gigantesca, terá como atração o cantor Felipe Amorim.