10/10/2025
Universo POP
Em fúria, homem agride esposa e atira filha dela no chão

Episódio aconteceu dentro da própria residência e câmeras de segurança registraram parte da ação em vídeo

No domingo (05), em Su Suu, província de Fujian, na China, um homem repreendeu a esposa e agrediu fisicamente a filha dela, fruto de casamento anterior, arrastando-a para fora do quarto e batendo-a no chão com tanta força que ela desmaiou.

O episódio aconteceu dentro da própria residência e câmeras de segurança registraram parte da ação em vídeo.

Em fúria, homem agride esposa e atira filha dela no chão/Foto: Reprodução

Apesar das leis chinesas contra violência doméstica, em vigor desde 2016, o país ainda enfrenta altos índices de agressões dentro de casa.

Relatos indicam que mais de uma em cada quatro mulheres já sofreu agressões físicas ou psicológicas ao longo dos anos.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/p/DPpSmzSAuHg/

