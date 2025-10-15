Em incêndio, mulher se pendura no ar-condicionado e salva mãe e filha

Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar na manhã desta quarta-feira (15/10) em Cascavel, no oeste do Paraná. Uma das vítimas conseguiu escapar pela janela e se pendurar em um suporte de ar-condicionado para ajudar a resgatar a mãe e uma criança que estavam presas no local.
Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher está em cima do suporte e auxiliando as outras duas vítimas.
Após o resgate, ela retorna para o apartamento em chamas para ser salva pelo Corpo de Bombeiros. Ela teve 90% do corpo queimado e está em estado grave.
A mãe e a criança também sofreram queimaduras e foram encaminhadas para o hospital. A causa do incêndio segue sob investigação.