Em inglês, Maduro diz não à “guerra maluca” com os EUA: “No crazy war”

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, em inglês, por paz diante de uma plateia formada por uma assembleia de sindicatos associados ao chavismo, nesta quinta-feira (23/10). A cena foi registrada em vídeo e circula na internet.
Em inglês, Maduro começou dizendo não à guerra: “Not war, not war, not, war”. Em seguida, ele pediu repetidamente que haja apenas paz para sempre: “Just peace, just peace, just peace, forever, forever”.
Na sequência, Maduro disse, também em inglês, não à “guerra maluca”: “No crazy war”. Enquanto repetia as frases, o líder venezuelano ergueu o punho direito e foi aplaudido. Ao traduzir o que havia dito em inglês para a plateia, Maduro arrancou sorrisos dos presentes.
Veja vídeo:
Leia também
-
Maduro: Venezuela tem 5 mil mísseis russos para se defender dos EUA
-
Ministro de Maduro sobre ação da CIA na Venezuela: “Vai fracassar”
-
EUA ataca 2º barco no Pacífico em menos de 48h. Três pessoas morreram
Temperatura quente
As falas de Maduro desta quinta ocorrem diante de uma escalada progressiva nas tensões entre Venezuela e Estados Unidos. Em agosto deste ano, os EUA enviaram navios de guerra com milhares de militares para a costa da Venezuela.
Desde setembro, embarcações apontadas pelos Estados Unidos como pertencentes a narcotraficantes têm sido alvo da artilharia norte-americana no mar do Caribe, e mais recentemente no Pacífico Oriental. Ao todo, o número acumulado de mortes divulgado é de 30.
As falas de Maduro desta quinta, pedindo paz, contrastam com o posicionamento dele, na quarta-feira (22/10), quando deu um recado indireto aos Estados Unidos, ao afirmar que a Venezuela tem mais de 5 mil mísseis russos para se defender.
“Qualquer força militar do mundo conhece o poder da Igla-S, e a Venezuela tem nada menos que 5 mil Igla-S em posições-chave de defesa antiaérea para garantir a paz, a estabilidade e a tranquilidade do nosso povo. Mais de 5 mil (…) quem entende, entende”, alertou Maduro em transmissão da TV estatal da Venezuela.
CIA
Na quarta, o jornal norte-americano The Washington Post noticiou que o presidente Donald Trump teria pedido “ações agressivas contra o governo venezuelano” ao conceder o aval à Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) para operações na Venezuela.
Segundo a reportagem do periódico, “o documento [que dá aval para as ações] não ordena explicitamente que a CIA derrube Maduro, mas autoriza medidas que podem levar a esse resultado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto”.