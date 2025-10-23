23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Em inglês, Maduro diz não à “guerra maluca” com os EUA: “No crazy war”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-ingles,-maduro-diz-nao-a-“guerra-maluca”-com-os-eua:-“no-crazy-war”

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, em inglês, por paz diante de uma plateia formada por uma assembleia de sindicatos associados ao chavismo, nesta quinta-feira (23/10). A cena foi registrada em vídeo e circula na internet.

Em inglês, Maduro começou dizendo não à guerra: “Not war, not war, not, war”. Em seguida, ele pediu repetidamente que haja apenas paz para sempre: “Just peace, just peace, just peace, forever, forever”.

Na sequência, Maduro disse, também em inglês, não à “guerra maluca”: “No crazy war”. Enquanto repetia as frases, o líder venezuelano ergueu o punho direito e foi aplaudido. Ao traduzir o que havia dito em inglês para a plateia, Maduro arrancou sorrisos dos presentes.

Veja vídeo:

 

Leia também

Temperatura quente

As falas de Maduro desta quinta ocorrem diante de uma escalada progressiva nas tensões entre Venezuela e Estados Unidos. Em agosto deste ano, os EUA enviaram navios de guerra com milhares de militares para a costa da Venezuela.

Desde setembro, embarcações apontadas pelos Estados Unidos como pertencentes a narcotraficantes têm sido alvo da artilharia norte-americana no mar do Caribe, e mais recentemente no Pacífico Oriental. Ao todo, o número acumulado de mortes divulgado é de 30.

As falas de Maduro desta quinta, pedindo paz, contrastam com o posicionamento dele, na quarta-feira (22/10), quando deu um recado indireto aos Estados Unidos, ao afirmar que a Venezuela tem mais de 5 mil mísseis russos para se defender.

“Qualquer força militar do mundo conhece o poder da Igla-S, e a Venezuela tem nada menos que 5 mil Igla-S em posições-chave de defesa antiaérea para garantir a paz, a estabilidade e a tranquilidade do nosso povo. Mais de 5 mil (…) quem entende, entende”, alertou Maduro em transmissão da TV estatal da Venezuela.

CIA

Na quarta, o jornal norte-americano The Washington Post noticiou que o presidente Donald Trump teria pedido “ações agressivas contra o governo venezuelano” ao conceder o aval à Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) para operações na Venezuela.

Segundo a reportagem do periódico, “o documento [que dá aval para as ações] não ordena explicitamente que a CIA derrube Maduro, mas autoriza medidas que podem levar a esse resultado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost