23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Em jogo com duas prorrogações, Thunder vence Pacers na NBA

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-jogo-com-duas-prorrogacoes,-thunder-vence-pacers-na-nba

Sem dúvidas, o Oklahoma City Thunder começou a temporada com o pé direito. Além de ganhar contra o Rockets na estreia, nesta quinta-feira (23/10), a franquia levou a melhor contra o Indiana Pacers, por 141 x 135, fora de casa, em uma partida emocionante decidida depois de duas prorrogações, na Gainbridge Fieldhouse.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pelas boas atuações individuais dos dois lados. A partida marcou a reedição das finais da NBA da temporada passada, quando o Thunder venceu os Pacers em uma série de sete jogos para conquistar o título.

O atleta do Thunder Shai Gilgeous‑Alexander foi um dos responsáveis pela vitória e alcançou um recorde pessoal na carreira. Ele somou 90 pontos em apenas dois jogos. Neste último confronto, marcou 55, feito que ainda não havia atingido nas outras temporadas.

3 imagensShai é apenas o terceiro jogador do OKC a conquistar o MVP jogando pela franquiaFechar modal.1 de 3

Shai foi eleito MVP da última temporada

Joshua Gateley/Getty Images2 de 3

Matthew Stockman/Getty Images3 de 3

Shai é apenas o terceiro jogador do OKC a conquistar o MVP jogando pela franquia

Matthew Stockman/Getty Images

Leia também

O jogo

A partida foi equilibrada do início ao fim. No primeiro quarto, o destaque foi Pascal Siakam, que comandou o ataque dos Pacers com 11 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos. Apesar da boa atuação coletiva de Indiana, o Thunder se manteve próximo no placar, graças ao talento de Shai Gilgeous-Alexander, autor de 12 pontos no período.

A principal dificuldade da equipe visitante foi o baixo aproveitamento nas bolas de três (0/8), o que permitiu aos Pacers fechar o quarto na frente por 25 x 22.

No segundo período, o Thunder ajustou a rotação e assumiu o controle do jogo. Shai seguiu como referência ofensiva, enquanto Chet Holmgren, Aaron Wiggins e o reserva Ajay Mitchell contribuíram com pontos importantes.

Siakam manteve o alto nível, acumulando 14 pontos e 6 rebotes até o intervalo, mas os Pacers voltaram a sofrer com o baixo aproveitamento no perímetro e pouca produção do banco. O equilíbrio se manteve, mas o time visitante foi para o vestiário vencendo por 54 x 47.

O terceiro quarto foi novamente disputado ponto a ponto, com momentos alternados de domínio. O Thunder manteve a eficiência ofensiva, especialmente com Wiggins e Mitchell, enquanto Siakam, já com um duplo-duplo, seguia carregando o ataque dos Pacers.

As falhas defensivas e a irregularidade nas bolas de três (10/31) impediram Indiana de virar o jogo, e o Thunder fechou o período com vantagem mínima de 81 x 78.

No último quarto, a emoção tomou conta com trocas constantes na liderança do placar. Ainda assim, o Thunder mostrou mais consistência nos minutos decisivos, mas o grande nome da disputa pelos Pacers, Pascal, empatou o jogo com cesta de três nos segundos finais e nada feito: prorrogação.

Prorrogações

Na primeira prorrogação, os Pacers mostraram determinação e conseguiram abrir uma pequena vantagem de quatro pontos, que logo foi anulada, resultando em empate. Já na segunda, foi o Thunder quem assumiu a dianteira desde o início e conseguiu mantê-la com firmeza até o final.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost