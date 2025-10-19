Em jogo disputado, Flamengo vence Palmeiras e embola briga pelo título

Na tarde deste domingo (19/10), Flamengo e Palmeiras se enfrentaram pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em confronto bem disputado, o Rubro-negro venceu por 3 x 2, com gols marcados por Pedro, Jorginho e Arrascaeta. Vitor Roque e Gustavo Gómez fizeram para o Verdão.

Com o resultado, o Flamengo permanece na 2ª posição, porém, agora tem a mesma pontuação do Palmeiras, que é o líder: 61. O time de São Paulo tem uma vitória a mais que o Rubro-Negro, 19 contra 18. Por conta disso, continua na líder da Série A do Brasileirão.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Jogadores do Flamengo comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã

Gilvan de Souza/Flamengo 2 de 3

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras

Adriano Fontes/Flamengo 3 de 3

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo

O jogo

A partida começou muito intensa e brigada, com muita discussão entre os atletas de ambos os times e pressão em cima da arbitragem. O Palmeiras teve um início de jogo melhor, mas o Flamengo abriu o placar na primeira chegada perigosa do Rubro-Negro.

Rossi cobrou falta rapidamente e achou Pedro. O centroavante deu ótimo passe em profundidade para De Arrascaeta, que saiu sozinho na intermediária, carregou a bola, invadiu a área e finalizou na saída de Carlos Miguel: 1 x 0.

Aos 24 minutos, o Palmeiras empatou a partida. Após boa trama no campo ofensivo, Khellven recebeu na direita e cruzou na área. Vitor Roque cabeceou bonito para o gol, sem chances para Rossi. O confronto continuou bastante disputado, com ambas as equipes indo em busca da vitória.

Aos 37 minutos, Bruno Fuchs derrubou Pedro na área e Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Jorginho foi para a cobrança, deslocou Carlos Miguel e a bola morreu no fundo das redes. Três minutos depois, o Flamengo fez o terceiro e ampliou a vantagem.

Aníbal Moreno foi desarmado no meio de campo e o Flamengo armou um ataque mortal. Pedro recebeu no meio da defesa alviverde e finalizou da entrada da área, sem chances para Carlos Miguel.

O segundo tempo começou da mesma forma dos minutos iniciais da primeira etapa: o Palmeiras melhor pressionando o Flamengo e indo em busca do gol. Porém, com o passar do tempo, o Rubro-Negro equilibrou as ações e também levava perigo ao gol do Verdão.

No último minuto da partida, Gustavo Gómez aproveitou rebote de Rossi após finalização de Facundo Torres e mandou para o fundo das redes, diminuindo a vantagem rubro-negra no Maracanã.

Próximos jogos

Os dois clubes agora voltam suas atenções à semifinal da Copa Libertadores. Na quarta-feira (22/10), o Flamengo recebe o Racing no Maracanã, às 21h30. Na quinta-feira (23/10), o Palmeiras vai até o Equador e enfrenta a LDU no Estádio Rodrigo Paz Delgado, às 21h30.