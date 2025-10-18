Em jogo pelo Argentino, Boca Juniors homenageia Miguel Ángel Russo

18/10/2025
Neste sábado (18/10), o Boca Juniors recebeu o Belgrano pela 13ª rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Esta foi a primeira partida após a morte do técnico Miguel Ángel Russo e os Xeneizes prestaram uma homenagem ao profissional.

Antes da bola rolar na La Bombonera, os jogadores de Boca Juniors e Belgrano se reuniram no centro do gramado, local que estava uma imagem de Miguel Ángel Russo. Depois, uma camisa com o nome do treinador foi levada por balões com gás hélio pelos céus de Buenos Aires.

Na camisa, além do nome do técnico, estava a data de nascimento (1956) e ao lado um símbolo do infinito. A camiseta utilizada pelos jogadores também tinham uma foto de Miguel Ángel Russo. Os torcedores também exibiram faixas e homenagearam o comandante.

 

¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 #𝗕𝗢𝗖𝗔! ⚽ 💙💛💙 pic.twitter.com/9uWo4VaQ0a

— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2025

Russo morreu no dia 8 de outubro em decorrência de um câncer de próstata. A última partida de Miguel Ángel Russo no comando do Boca Juniors foi no dia 21 de setembro contra o Central Córdoba, no Estádio da La Bombonera. O placar permaneceu empatado em 2 x 2 pelo Campeonato Argentino.

