26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Em jogo quente, Real Madrid vence Barcelona pelo Campeonato Espanhol

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-jogo-quente,-real-madrid-vence-barcelona-pelo-campeonato-espanhol

Em grande jogo, o Real Madrid conquistou a vitória sobre o Barcelona, neste domingo (26/10). A equipe do técnico Xabi Alonso levou a melhor com o placar de 2 a 1. Mbappé e Bellingham marcaram para a equipe merengue. Fermín López fez o tento dos blaugranas.

Com o resultado, o Real dispara na liderança do Campeonato Espanhol com 27 pontos. Já o Barcelona fica em 2º lugar, com 22. As equipes se preparam agora para a próxima rodada da competição. Além disso, os Blancos quebraram uma sequência de quatro derrotas consecutivas para os rivais.

3 imagensReal Madrid é o líder do Campeonato Espanhol.Barcelona é o vice-líder da La Liga.Fechar modal.1 de 3

Real Madrid derrotou o Barcelona.

2 de 3

Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol.

Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images3 de 3

Barcelona é o vice-líder da La Liga.

O jogo

Todos os gols do jogo saíram na no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o Real Madrid abriu o placar — em grande passe Jude Bellingham para Kylian Mbappé. O francês saiu cara a cara com o goleiro Szczesny e finalizou, deslocando o arqueiro do Barcelona.

O empate do Barcelona saiu aos 37 minutos. Arda Güler foi desarmado por Pedri próximo da área de defesa do Real Madrid. A bola chegou em Rashford, que cruzou para Fermín López finalizar para gol: 1 x 1.

Aos 42 minutos, o Real Madrid deu números finais ao duelo. Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. Militão escorou de cabeça para Jude Bellingham, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol: 2 x 1 para os merengues.

No segundo tempo, os Blancos ainda tiveram a chance de ampliar o placar. Aos cinco minutos, O árbitro marcou toque de mão de Eric García na área. Mbappé cobrou, mas a estrela do goleiro Szczesny brilhou e o arqueiro polonês fez grande defesa.

Leia também

Vini Jr. irritado

Além do resultado, os holofotes também estiveram sobre Vini Jr. O camisa 7 foi substituído por Rodrygo, aos 26 minutos da segunda etapa, e deixou o jogo irritado. Ele não falou com o técnico Xabi Alonso ao sair de campo e se dirigiu ao vestiário. No entanto, ele voltou ao banco de reservas pouco tempo depois.

Confusão

Ao fim do jogo, os jogadores não conseguiram conter os ânimos. As equipes entraram em confusão com discussão e empurra-empurra. Vale lembrar que durante a semana, Lamine Yamal debochou do Real Madrid, afirmando que eles “roubam e reclamam”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost