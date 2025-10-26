em-jogo-quente,-real-madrid-vence-barcelona-pelo-campeonato-espanhol

Em grande jogo, o Real Madrid conquistou a vitória sobre o Barcelona, neste domingo (26/10). A equipe do técnico Xabi Alonso levou a melhor com o placar de 2 a 1. Mbappé e Bellingham marcaram para a equipe merengue. Fermín López fez o tento dos blaugranas.

Com o resultado, o Real dispara na liderança do Campeonato Espanhol com 27 pontos. Já o Barcelona fica em 2º lugar, com 22. As equipes se preparam agora para a próxima rodada da competição. Além disso, os Blancos quebraram uma sequência de quatro derrotas consecutivas para os rivais.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Real Madrid derrotou o Barcelona.

2 de 3

Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol.

Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images 3 de 3

Barcelona é o vice-líder da La Liga.

O jogo

Todos os gols do jogo saíram na no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o Real Madrid abriu o placar — em grande passe Jude Bellingham para Kylian Mbappé. O francês saiu cara a cara com o goleiro Szczesny e finalizou, deslocando o arqueiro do Barcelona.

O empate do Barcelona saiu aos 37 minutos. Arda Güler foi desarmado por Pedri próximo da área de defesa do Real Madrid. A bola chegou em Rashford, que cruzou para Fermín López finalizar para gol: 1 x 1.

Aos 42 minutos, o Real Madrid deu números finais ao duelo. Vini Jr. fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. Militão escorou de cabeça para Jude Bellingham, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol: 2 x 1 para os merengues.

No segundo tempo, os Blancos ainda tiveram a chance de ampliar o placar. Aos cinco minutos, O árbitro marcou toque de mão de Eric García na área. Mbappé cobrou, mas a estrela do goleiro Szczesny brilhou e o arqueiro polonês fez grande defesa.

Leia também

Vini Jr. irritado

Além do resultado, os holofotes também estiveram sobre Vini Jr. O camisa 7 foi substituído por Rodrygo, aos 26 minutos da segunda etapa, e deixou o jogo irritado. Ele não falou com o técnico Xabi Alonso ao sair de campo e se dirigiu ao vestiário. No entanto, ele voltou ao banco de reservas pouco tempo depois.

Confusão

Ao fim do jogo, os jogadores não conseguiram conter os ânimos. As equipes entraram em confusão com discussão e empurra-empurra. Vale lembrar que durante a semana, Lamine Yamal debochou do Real Madrid, afirmando que eles “roubam e reclamam”.