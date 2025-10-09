09/10/2025
Em ligação, Rubio convida Mauro Vieira para negociar tarifaço nos EUA

O ministro Mauro Vieira conversou por telefone com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, nessa quarta-feira (8/10), em meio às negociações sobre o tarifaço. Durante a conversa, ficou definido que as equipes de ambos os países terão uma reunião presencial, em Washington, em data ainda não definida, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

“Na ocasião, após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes”, diz comunicado divulgado nesta quinta-feira (9/10).

Ainda segundo o Itamaraty, Rubio convidou Vieira para participar do encontro presencial.

“O Secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos”, finaliza.

A conversa entre as autoridades ocorre na sequência do telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, no início da semana. Os líderes designaram Mauro Vieira e Rubio para intermediarem as negociações sobre as tarifas aplicadas a produtos brasileiros.

Da parte do Brasil, também ficaram responsáveis o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O titular da equipe econômica deve se reunir com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

