25/10/2025
Universo POP
Em Madri, Virginia revela expectativas e comenta possível pedido de namoro de Vini Jr.

Escrito por Portal Leo Dias
em-madri,-virginia-revela-expectativas-e-comenta-possivel-pedido-de-namoro-de-vini-jr.

Virginia desembarcou em Madri cheia de expectativas! Em conversa exclusiva com o portal LeoDias, direto do aeroporto, logo após chegar à capital espanhola, a apresentadora revelou que vai acompanhar o jogo do Real Madrid e torce para ver Vini Jr. brilhar em campo. Ao ser questionada sobre um possível pedido de namoro, ela manteve o mistério: “Seja o que Deus quiser. Tá nas mãos de Deus”.

Assim que desembarcou, Virginia aceitou conversar com a equipe de reportagem do portal. A apresentadora contou que está na expectativa para assistir ao clássico entre Real Madrid e Barcelona, no próximo domingo (26/10). “Ai, tomara que o Real ganhe, né? Estamos torcendo, vai dar certo. Ah, eu tô torcendo só pra que ganhe. Ganhando, brilhou?”, animada, ainda revelou que espera um gol do camisa 7.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias
Fotos: Ygor Marques
Virginia FonsecaFotos: Ygor Marques
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogarReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
Reprodução: Instagram
Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr.Reprodução: Instagram

Quanto à expectativa para a nova viagem, a apresentadora fez mistério, mas garantiu que já programou algumas experiências e está animada com a nova temporada em Madrid: “Ah, eu tô eu tô com expectativa alta porque vai ser bem legal. A gente tá A gente programou alguns passeios para fazer, então vai ser bem bacana”, informou a loira, que desembarcou acompanhada de duas amigas, Duda Freire e Lidia Souza.

Sobre um possível pedido de namoro, Virginia também preferiu manter o mistério. A apresentadora desconversou ao ser questionada sobre o assunto: “Não sei. Seja o que Deus quiser, está nas mãos de Deus”, encerrou a influenciadora, que mandou um beijo para o titular deste portal e se mostrou surpresa com a abordagem internacional: “Que isso, em Madrid, pelo amor de Deus”, brincou.

Nova chance

Vale lembrar que esta é a quarta viagem de Virginia a Madri. Na primeira, ela esteve acompanhada de amigos e manteve mistério sobre o romance com Vini Nas viagens seguintes, já não fez questão de esconder que estava hospedada na casa do craque. No entanto, ao retornar ao Brasil, descobriu que o jogador ainda mantinha conversas com outras mulheres e decidiu encerrar o breve relacionamento.

A situação mudou quando Vini Jr. publicou um longo pedido de desculpas em seu Instagram e enviou flores para Virginia, que considerou e decidiu dar uma nova chance ao craque.

ContilNet Notícias

