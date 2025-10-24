24/10/2025
Em megaoperação na fronteira, polícia prende líder de facção e apreende armas e drogas

Ação conjunta em Assis Brasil resulta em prisões, apreensões de armas e drogas em resposta à onda de homicídios

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou nesta sexta-feira (24) uma grande operação em Assis Brasil, região de fronteira com o Peru, para combater o avanço da criminalidade e reprimir a recente onda de homicídios registrada no município. A ação envolveu equipes das delegacias de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Militar.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. Além disso, seis pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menores e participação em organização criminosa.

Ação conjunta em Assis Brasil resulta em prisões, apreensões de armas e drogas em resposta à onda de homicídios/Foto: Cedida

O principal alvo da ação era D. O. da Silva, conhecido como “Chico”, apontado como líder de uma facção criminosa que atua na região de fronteira e responsável direto por, pelo menos, três homicídios ocorridos em Assis Brasil. Durante o cumprimento dos mandados, “Chico” foi preso em flagrante com uma pistola 9mm e autuado por posse de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menores e participação em organização criminosa armada.

Entre os materiais apreendidos, estão uma pistola 9mm, um rifle, munições calibre .38, entorpecentes (incluindo porções que podem ser de ecstasy), balanças de precisão, celulares e itens utilizados para embalar drogas.

Entre os materiais apreendidos, estão uma pistola 9mm, um rifle, munições calibre .38, entorpecentes/Foto: Cedida

O delegado Luccas Vianna, que coordenou a operação, destacou que o trabalho representa um passo importante no enfrentamento ao crime organizado na fronteira. “Nosso objetivo é restabelecer a ordem em Assis Brasil, prender os responsáveis pelos homicídios e enfraquecer as facções que tentam se instalar na região. A Polícia Civil seguirá firme, com novas ações nos próximos dias”, afirmou.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão/Foto: Reprodução

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, também elogiou o empenho das equipes envolvidas. “O trabalho das delegacias do Alto Acre mostra o comprometimento da instituição com a segurança da população, especialmente nas áreas de fronteira, onde o enfrentamento precisa ser firme e coordenado”, disse.

As investigações continuam, e outros integrantes da facção podem ser presos a qualquer momento.

Veja o momento da prisão:

