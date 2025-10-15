15/10/2025
Universo POP
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.

Em meio à crise com EUA, China condena ataque a barco venezuelano

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-meio-a-crise-com-eua,-china-condena-ataque-a-barco-venezuelano

A China condenou, nesta quarta-feira (15/10), a ação militar dos Estados Unidos contra um navio de pesca venezuelano no Caribe. Em meio à escalada das tensões bilaterais entre Pequim e Washington, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, acusou o governo norte-americano de “exceder unilateralmente os limites razoáveis da lei” e de interferir nos assuntos internos da América Latina.

Durante coletiva de imprensa, Jian classificou o ataque como uma “violação das normas internacionais” e um “exagero unilateral” que compromete a estabilidade da região.

“A China se opõe à ameaça ou ao uso da força nas relações internacionais e à interferência externa nos assuntos internos da Venezuela, sob qualquer pretexto”, afirmou.

O governo chinês também reafirmou seu apoio à iniciativa que declara a América Latina e o Caribe como uma “Zona de Paz” e reiterou que toda cooperação internacional no combate ao crime transnacional deve respeitar a soberania dos Estados.

Pequim solicitou que os EUA recorram a “estruturas jurídicas bilaterais e multilaterais” para tratar de questões de segurança marítima, em vez de agir de forma unilateral.

Leia também

Contexto do ataque

  • A reação chinesa ocorre um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um novo ataque contra uma embarcação venezuelana.
  • Segundo o republicano, o navio – identificado como Carmen Rosa – estaria envolvido no tráfico de drogas sendo bombardeado na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) da Venezuela.
  • Segundo a versão norte-americana, seis “narcoterroristas” foram mortos na operação, realizada por um contratorpedeiro da Marinha dos EUA. Nenhum militar norte-americano ficou ferido.
  • O episódio eleva para 27 o número de mortos em cinco ataques semelhantes conduzidos por Washington na costa venezuelana desde agosto.
  • A Venezuela, no entanto, denuncia que a ofensiva foi uma “ação criminosa” contra civis e acusa os EUA de usar o combate ao narcotráfico como justificativa para agressões militares e para reforçar a narrativa de que o país é um “narcoestado”.

5 imagensDonald Trump e Xi JinpingDonald Trump e Xi JinpingDonald Trump e Xi JinpingDonald Trump e Xi JinpingFechar modal.1 de 5

Donald Trump e Xi Jinping

Thomas Peter-Pool/Getty Images2 de 5

Donald Trump e Xi Jinping

Thomas Peter-Pool/Getty Images3 de 5

Donald Trump e Xi Jinping

Thomas Peter-Pool/Getty Images4 de 5

Donald Trump e Xi Jinping

Thomas Peter-Pool/Getty Images5 de 5

Donald Trump e Xi Jinping

Artyom IvanovTASS/Getty Images

Escalada regional

O bombardeio também intensificou a tensão no Caribe, região onde os EUA mobilizaram uma frota de navios de guerra e um submarino nuclear sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. Em resposta, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou novos exercícios militares em Caracas e no estado de Miranda, afirmando que o país está “em alerta máximo diante das ameaças norte-americanas”.

Enquanto isso, a crise diplomática entre China e Estados Unidos se aprofunda. Antes que Pequim condenasse a operação no Caribe, Trump voltou a atacar a China acusando o país de prejudicar os agricultores norte-americanos ao interromper a compra de soja dos EUA. O republicano ameaçou encerrar negócios comerciais com o governo chinês como forma de retaliação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost