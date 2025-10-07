Em meio à crise com Yuri, Iza curte indireta sobre razão e coração concordarem

Recentemente, Iza, em entrevista ao jornal O Globo, afirmou que não se arrepende de ter exposto a traição de Yuri Lima, pai da sua filha, Nala, que sofreu ano passado, 2024. Ao tomar ciência da fala, o jogador sumiu com as fotos que tinha com a cantora na rede social. Agora, ela curtiu uma publicação bem clara sobre coração e razão concordarem em não gostar da pessoa.

Na imagem que a famosa curtiu no Instagram, exibiu o cérebro e o coração mostrando o dedo do meio e com a legenda: “Aquele lindo momento em que eles finalmente concordam.” A interpretação da indireta é que a mente e coração de Iza entenderam que não querem mais um relacionamento.

Iza curte publicação sobre razão e coração concordando em meio à crise com Yuri Reprodução Instagram/ montagem za e Yuri Lima Reprodução Instagram Iza e Yuri Lima/ montagem Iza, Nala e Yuri Lima Reprodução: Instagram

Logo após o desabafo dela viralizar, o jogador sumiu com todas as fotos que tinha com ela e publicou uma foto apenas da filha, Nala, com a palavra “família”.

Em 2024, graças ao titular deste portal, Leo Dias, a artista soube que estava sendo traída pelo namorado. Na época, anunciou o fim do relacionamento, mas depois, decidiu manter o romance.

Questionada sobre como lida com a exposição de sua vida pessoal, Iza foi direta na entrevista para O Globo: “Recebi a notícia [da traição] uma hora antes de gravar o vídeo. Me senti em perigo, essa foi a real. Estava grávida, cheia de hormônios. É complicado abrir a vida para pessoas que te amam e para aquelas que não te amam.”