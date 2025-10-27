Em meio a crise no Botafogo, Textor faz proposta bilionária por clube inglês

John Textor, administrador do Botafogo, tenta expandir seus negócios mesmo em meio a uma crise no Glorioso. O norte-americano fez uma proposta de mais de 550 milhões de dólares (R$ 2,96 bilhões) para adquirir o Wolverhampton Wanderers, time da Premier League, 1ª divisão inglesa.

Segundo o site The Athletic, a proposta se dividiu em U$ 200 milhões (R$ 1,07 bilhão) para adquirir o clube e mais U$ 350 milhões (R$ 1,88 bilhão) em ações. Em litígio com a Eagle Holding, fundo de investimentos ao qual era o sócio majoritário até meados de 2025, a possível compra deve fazer parte de um segundo projeto de estrutura “multi-clubes” pensada pelo americano.

John Textor comemorou a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras e buscou baixar a tensão com Leila Pereira (Reprodução) Wolverhampton anunciou o novo terceiro uniforme para a temporada 25/26 com destaque para os três brasileiros que integram o elenco, João Gomes, André e Pedro Lima Reprodução/Instagram: @wolves

O clube inglês, atualmente, é controlado pelo grupo chinês Fosun Group, que ainda não respondeu a proposta oficial do americano. Recentemente, Textor vendeu 44,9% das ações do Crystal Palace, outro clube da Premier League ao qual era sócio, por R$ 1,4 bilhão.

O Wolverhampton é a pior equipe da atual temporada da Premier League, lanterna do campeonato, sem vencer e com dois empates e sete derrotas. O clube conta com alguns jogadores que tiveram passagens marcantes pelo futebol brasileiro como o volante André e o meio-campista colombiano Jhon Arias, ídolos do Fluminense, e o volante João Gomes, ex-Flamengo.

Crise no Botafogo

Enquanto tenta adquirir o clube inglês, Textor vive uma crise no Botafogo. Com dificuldades financeiras, o clube vive a ameaça de atrasos de pagamentos nos próximos meses. Na última semana, a diretoria e o elenco profissional entraram em atrito após o Botafogo propor um parcelamento da premiação do Mundial de Clubes em 12 meses.

Além disso, o Botafogo acumula uma dívida de quase R$ 1 bilhão com a compra de jogadores não quitadas, tendo que desembolar mais de R$ 600 milhões ao longo dos próximos meses.

O desempenho ruim na temporada também tem sido alvo de críticas. Após demorar na escolha de um técnico depois da saída de Artur Jorge, o Botafogo perdeu as finais da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de protagonizar uma campanha vexatória no campeonato estadual.

Sob a promessa de que a temporada iniciaria em abril, o Botafogo até teve um começo promissor no Brasileirão e conseguiu passar de fase na Libertadores e na Copa do Brasil.

No Mundial de Clubes, a equipe atingiu o auge a conseguir vencer o PSG e avançar em um grupo que parecia impossível. No entanto, decepcionou após perder para o Palmeiras nas oitavas de final.

Na volta da competição, o Glorioso segui decepcionando e acabou eliminado da Libertadores nas oitavas de final para a LDU, e da Copa do Brasil para o Vasco nas quartas. Agora, tentar “salvar” a temporada com uma vaga para Libertadores, estando na sexta posição.