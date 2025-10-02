Em meio a críticas, Manuela Dias avalia “Vale Tudo”: “Dei tudo que eu pude”

A contagem regressiva para o o último capítulo de “Vale Tudo” já começou! Assim como o elenco, Manuela Dias, autora do remake, também já entrou no clima de despedida. Em entrevista ao ArteBlitz, a escritora, criticada pelas mudanças em comparação à trama original, exibida em 1989, avaliou a nova versão do folhetim.
De acordo com a novelista, contar a história de Odete Roitman (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e companhia foi fruto de uma dedicação intensa: “É muito trabalho e muito empenho. São 7 mil páginas em uma novela. São doze bíblias. É bastante coisa. Sinto que eu não economizei em nenhum momento. Dei tudo que eu pude”.
Deixando os comentários negativos de lado, Manuela também celebrou a repercussão da nova versão da novela da faixa das 21h, com destaque para os elogios, claro: “Eu acho a coisa mais linda quando a pessoa fala ‘eu vou assistir a minha novela’. Eu estou escrevendo pra que cada um tenha a sua novela. Então, espero que todo mundo que está acompanhando a trama fique muito feliz”.
A entrevista com a autora foi publicada no mesmo dia em que Edgar Moura Brasil, viúvo de Gilberto Braga, um dos autores da versão original, criticou a reta final do remake. Em suas redes sociais, o veterano compartilhou uma crítica à escritora: “Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga”.
O último capítulo de “Vale Tudo” está previsto para ir ao ar em 17 de outubro. A trama será substituída por “Três Graças”, que tem Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Murilo Benício e Grazi Massafera entre os destaques. Criada e escrita por Aguinaldo Silva, a novela estreia em 20 de outubro.