Em meio a divórcio de Keith Urban, Nicole Kidman afirma: “Sobrevivi”

Uma declaração de Nicole Kidman viralizou após a atriz dizer que viu, viveu e sobreviveu a muita coisa. A fala ocorreu em uma entrevista onde a atriz falava sobre beleza e envelhecimento e chamou atenção por ocorrer em meio ao divórcio dela com o cantor Keith Urban, após quase duas décadas de união.

Segundo a atriz, ela quer compartilhar a sabedoria adquiriu. “Vi muito, vivi muito e sobrevivi a muito. Quero passar adiante todo o conhecimento e sabedoria que adquiri”, afirmou em entrevista à Harper’s Bazaar. A matéria foi publicada nesta quinta-feira (9/10).

Ainda na entrevista, Nicole falou também sobre a compreensão que passou a ter sobre o envelhecimento e sobre ter resiliência.

“Existe algo em saber que não importa quão dolorido, quão difícil e quão devastador algo seja, sempre existe um caminho. “Você vai ter que sentir, não dá para entorpecer. É preciso sentir, sofrer e muitas vezes você vai se sentir quebrado, mas vai passar”, complementou ela.

Divórcio de Nicole Kidman e Keith Urban

Juntos há quase duas décadas, Nicole Kidman e Keith Urban estão se divorciando, segundo revelou o site TMZ. Os dois já viviam separados desde junho deste ano e a separação se tornou oficial no final de setembro.

Fontes próximas ao casal afirmam que Keith deixou a casa da família, em Nashville, Tennessee, e já se mudou para uma nova residência na mesma cidade. A decisão teria partido do cantor e ele já estaria envolvido com uma nova mulher.

Nicole Kidman e Keith Urban tiveram duas filhas juntos, Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 15. A atriz também é mãe de Isabella, 32, e Connor, 30, fruto do relacionamento com o ator Tom Cruise.