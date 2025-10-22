22/10/2025
Em meio a impasse sobre cargos e LDO, Motta se reúne com Gleisi

Escrito por Metrópoles
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reúnem-se nesta quarta-feira (22/10), às 18h, na residência oficial do parlamentar, em Brasília.

O encontro se dá em meio à incerteza sobre a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 no Congresso.

Na noite dessa terça-feira (21/10), Motta afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa resolver o “problema fiscal” e equilibrar as contas públicas antes de votar o texto.

A derrubada, pelo Congresso, da Medida Provisória (MP) que seria uma alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também estremeceu a relação entre os Poderes. Em resposta, Gleisi cortou uma série de cargos concedidos ao Centrão.

