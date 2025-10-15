Em meio à polêmica com Manuela Dias, web resgata vídeo de Taís Araujo: “Maior desafio”

“Vale Tudo” entra em sua semana final ainda com o grande mistério no ar: quem matou Odete Roitman? No entanto, a protagonista da trama, Raquel, acabou ficando em segundo plano nos episódios decisivos. O apagamento da personagem vivida por Taís Araujo levanta debates quentes nas redes sociais, principalmente sobre o roteiro de Manuela Dias. Em meio à polêmica, a web resgatou o vídeo de despedida da atriz das filmagens da novela, em que ela opina que o remake do clássico de 1988 pode ter sido o maior desafio da sua carreira.

“O carinho que eu recebi… eu senti todos os dias que estava cuidada pela nossa equipe. E eu fui profundamente afetada pelo carinho e cuidado que tiveram comigo. Muito obrigada. São 30 anos de carreira, passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme porque tive vocês comigo”, disse Tais ao elenco e equipe durante o último dia de filmagens, no começo de outubro.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Raquel (Taís Araujo) em “Vale Tudo” Reprodução: Globo Taís Araújo em “Vale Tudo” Reprodução: Globo Taís Araújo em “Vale Tudo” Reprodução: Globo Raquel (Taís Araujo) vai voltar a vender sanduíche na praia em “Vale Tudo” Reprodução: Globo Na reta final de “Vale Tudo” (Globo), Taís Araujo se emocionou ao falar da personagem Raquel Crédito: Reprodução @tvglobo Voltar

A colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, criticou duramente o remake de “Vale Tudo”, afirmando que o que vem sendo feito com Taís Araujo vai além de uma escolha criativa infeliz — seria um boicote. Segundo ela, a autora Manuela Dias teria “silenciado” a protagonista Raquel Accioli, transformando a personagem em uma figura secundária e sem função dramática, a poucos capítulos do fim da novela.

Carla destacou que, na versão original, Raquel era o centro moral da trama e responsável por momentos decisivos da história, enquanto no remake teria sido reduzida a uma presença quase invisível. A colunista também apontou que o esvaziamento da personagem começou antes mesmo de Taís manifestar publicamente sua insatisfação com os rumos da narrativa, e criticou o silêncio do elenco e da Globo diante da situação.

Para ela, o apagamento da protagonista e a falta de reação nos bastidores revelam um cenário de hipocrisia e covardia — especialmente por envolver uma das maiores atrizes do país interpretando uma mulher negra em horário nobre.