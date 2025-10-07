07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Day Magalhães compartilhou conversas íntimas com o atleta e contou que ele tentou contatá-la após o vazamento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em meio às especulações de um possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, novos detalhes sobre a vida amorosa do atacante do Real Madrid chamaram atenção nas redes sociais. A modelo Day Magalhães, que vive na Itália, divulgou prints de conversas privadas com o jogador, revelando uma troca constante de mensagens e até encontros casuais entre os dois. As capturas foram publicadas pelo Portal LeoDias.

Day Magalhães compartilhou conversas íntimas com o atleta e contou que ele tentou contatá-la após o vazamento/Foto: Reprodução

 

Nos registros, Vini Jr. aparece enviando elogios e combinando um possível encontro. Em uma das mensagens, o atleta diz: “Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”. A modelo responde: “Está bem”. No dia seguinte, Day retribui os elogios, escrevendo: “Você fica lindo de smoking”, acompanhado de emojis apaixonados.

As conversas mais recentes mostram que o contato entre os dois teria continuado até esta segunda-feira (6/10). Vini Jr. teria reagido a um vídeo postado por Day no status do WhatsApp, usando um emoji de olhos atentos, indicando interesse. Na sequência, ela pergunta onde o jogador está, e ele responde: “Longe. Coreia e você?”. A modelo, então, diz estar nas Maldivas, e o atacante brinca: “Tá namorando aí, é? Haha”. Após a divulgação dos prints, Vini Jr. teria tentado ligar diversas vezes para a influenciadora.

A influenciadora mostrou que o jogador reagiu a vídeos e tentou ligar para ela após a divulgação das conversas/Foto: Reprodução

Quem é Day Magalhães

Com quase 500 mil seguidores no Instagram, Day Magalhães se apresenta como digital influencer e compartilha um estilo de vida luxuoso, com viagens para destinos como Grécia, França, Itália, Dinamarca, Inglaterra, Suíça, Bélgica, Espanha, Dubai e Maldivas. Em suas redes, a modelo mistura conteúdo de moda, viagens e lifestyle, sempre com produções sofisticadas e registros em locais paradisíacos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost