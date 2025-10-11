11/10/2025
Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia

Em meio a rumores de que estaria tentando se reconciliar com Virginia Fonseca, Vini Jr. mostrou que está atento às novas publicações da influenciadora, com quem viveu um romance recentemente.

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira reagiu a uma foto publicada por sua ex-affair neste sábado (11/10): “Bom dia sabadão”, escreveu ela na legenda da imagem em que aparece com o abdômen trincado à mostra.

Flores

A novela envolvendo o affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca ganhou mais um capítulo na sexta-feira (10/10).

Após o pedido de desculpas público feito pelo atacante do Real Madrid nas redes sociais, depois de ter sido exposto por mulheres enquanto ainda se relacionava com Virginia, a influenciadora causou suspense ao mostrar que recebeu um buquê de rosas.

Cartão com mensagem escondida

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou uma foto do arranjo, que veio acompanhado de um cartão com a mensagem estrategicamente tampada por um emoji de coração.

Por coincidência ou não, minutos antes da publicação da influenciadora, o jogador fez um post sugestivo em suas redes sociais.

Na mesma rede social, Vini Jr. publicou uma imagem da comemoração de um gol pela Seleção Brasileira durante o amistoso contra a Coreia do Sul, realizado mais cedo, em que aparece mandando um beijo para a câmera.

Música sugestiva

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi a trilha sonora escolhida pelo craque. Ele usou a música Eu Vou na Sua Casa, de Felipe Amorim, cuja letra tem um tom sugestivo:

“Eu vou na sua casa, bato na sua porta / Abre o portão que é o Amorim que tá aqui fora / Olha na minha cara que eu te trouxe rosas / Todas perfumadas e você é a mais cheirosa”, diz o trecho compartilhado por Vini Jr.

