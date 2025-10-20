Em meio a tratativas, Brasil compra R$ 1,2 bilhão em aeronaves dos EUA

Em meio a negociações com Donald Trump para tentar reduzir a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos (EUA) a produtos brasileiros, o governo Lula vai comprar, sem licitação, US$ 229,9 milhões — o equivalente a R$ 1,2 bilhão — em helicópteros fabricados pela empresa norte-americana ACE Aeronautics, com sede no Alabama.

O valor se refere à aquisição de 11 aeronaves Black Hawk, modelo UH-60L, oriundas do programa Blackhawk Exchange Sales Team (BEST), do Exército dos EUA. Também foram incluídos os serviços de aplicação da solução integrada BrIFD G5000H, que dará a cada helicóptero um painel digital com quatro telas widescreen de 12 polegadas e alta resolução, além de dois controladores touch screen que funcionam como interface entre os pilotos e o cockpit integrado.

FAB já utiliza 16 aeronaves Black Hawk UH-60L

Compra inclui interface com monitores de alta definição

Modelo Black Hawk UH-60L é usado em missões de resgate

Modelo Black Hawk UH-60L é usado em missões de resgate

Governo Lula vai comprar 11 aeronaves Black Hawk de empresa norte-americana em meio a negociação sobre tarifa

A compra é conduzida pelo Ministério da Defesa, por meio do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, subordinado ao Comando da Aeronáutica. As 11 aeronaves adquiridas vão se somar aos 13 Black Hawks UH-60L já utilizados pela Força Aérea Brasileira (FAB). Em maio de 2024, a FAB gastou R$ 282,8 milhões em suporte logístico e fornecimento de materiais para a frota.

Nas Forças Armadas brasileiras, esses helicópteros são usados em missões de transporte de carga, equipamentos e tropas, além de busca e salvamento em áreas isoladas. O Exército também dispõe de quatro helicópteros de combate UH-60 Black Hawk, em operação desde 1997.

Encontro de Lula e Trump

Após um contato inicial por telefone, o presidente Lula e Donald Trump deverão se encontrar presencialmente na semana que vem durante cúpula de países asiáticos, na Malásia.

O governo brasileiro pleiteia, além da redução das tarifas, que os EUA retirem sanções impostas a autoridades brasileiras como o ministro Alexandre de Moraes (STF), alvo da Lei Magnitsky.