12/10/2025
Universo POP
Em momento raro, Gisele Bündchen surge com os filhos e o novo namorado

Modelo publicou sequência de fotos ao lado da família neste domingo (12)

A modelo Gisele Bündchen, 45, publicou uma sequência de fotos nas redes sociais, neste domingo (12), e fez rara aparição pública ao lado dos filhos e do namorado, Joaquim Valente, 35.

A modelo publicou uma sequência de fotos nas redes sociais, neste domingo (12)/Foto: Reprodução

“’Há apenas uma coisa mais preciosa do que o nosso tempo… é com quem escolhemos passá-lo'”, escreveu Gisele na legenda da publicação no Instagram.

“Linda família. Deus abençoe vocês”, comentou uma internauta. “Muito bom ver registros seus com sua família”, disse outra. “Linda e vivendo a vida”, falou mais uma.

Gisele tem três filhos, Benjamin Rein, 15, e Vivian Lake, 11, frutos do antigo relacionamento dela com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 48, e o pequeno River, que nasceu em fevereiro deste ano, filho dela com Joaquim.

Com informações CNN

