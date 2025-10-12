Em momento raro, Gisele Bündchen surge com os filhos e o novo namorado

A modelo Gisele Bündchen, 45, publicou uma sequência de fotos nas redes sociais, neste domingo (12), e fez rara aparição pública ao lado dos filhos e do namorado, Joaquim Valente, 35.

“’Há apenas uma coisa mais preciosa do que o nosso tempo… é com quem escolhemos passá-lo'”, escreveu Gisele na legenda da publicação no Instagram.

“Linda família. Deus abençoe vocês”, comentou uma internauta. “Muito bom ver registros seus com sua família”, disse outra. “Linda e vivendo a vida”, falou mais uma.

Gisele tem três filhos, Benjamin Rein, 15, e Vivian Lake, 11, frutos do antigo relacionamento dela com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 48, e o pequeno River, que nasceu em fevereiro deste ano, filho dela com Joaquim.

Com informações CNN