20/10/2025
Em nota, Atlético-MG reforça permanência de Hulk no clube; confira

Em comunicado oficial, o Atlético-MG rechaçou um possível encerramento de contrato do clube com Hulk. Segundo a equipe, esse tema nunca foi tratado internamente e as especulações são infundadas. Por fim, o time destacou que o atacante é um dos três maiores ídolos do Galo e que é querido pela instituição.

Confira o comunicado:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Clube Atlético Mineiro (@atletico)

Hulk chegou no Atlético-MG em 2021, desde então realizou 278 jogos pelo clube. Ao todo marcou 130 gols e deu 48 assistências. Além disso, o jogador conquistou oito títulos pelo Galo, foram, um Campeonato Brasileira, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e cinco campeonatos mineiros.

A equipe volta a campo nesta terça-feira (21/10), onde enfrentará o Independiente del Valle pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo acontece às 21h30, no Estadio Banco Guayaquil, no Equador.

