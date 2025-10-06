Em nota, Palmeiras critica reclamações após clássico contra São Paulo

Na tarde desta segunda-feira (6/10), o Palmeiras utilizou as redes sociais para emitir uma nota oficial. No decorrer do comunicado, o clube Alviverde diz que está preocupado com a “pressão descomunal” que alguns clubes estão fazendo publicamente e nos bastidores do futebol brasileiro.

No texto, o Palmeiras comentou sobre a vitória no clássico sobre o São Paulo, por 3 x 2, dizendo que é muito cômodo creditar uma decisão da arbitragem na virada sobre o Tricolor no MorumBis. O clube afirmou que também foi alvo de decisões desfavoráveis.

A nota oficial foi emitida após o São Paulo também se pronunciar após o clássico. Além do Tricolor Paulista, Julio Casares, presidente do clube, usou sua conta pessoal para dizer que se encontrou com o Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, além de Samir Xaud, Presidente da entidade.