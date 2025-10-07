07/10/2025
Em operação nacional, dois são presos no Acre por esquema milionário de golpes contra produtores

Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas e Piauí também tiveram mandados de prisão cumpridos em seus territórios

Dois homens foram presos em Rio Branco nesta terça-feira (7) durante a Operação Agrofraude, deflagrada pela Polícia Civil em investigação que tem origem em Goiás e apura a atuação de uma associação criminosa suspeita de aplicar golpes contra produtores rurais.

No Acre foram dois presos na operação/Foto: Reprodução

Um dos mandados de prisão foi cumprido no bairro Cidade Nova e o outro na Vila Betel. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Civil, a operação ocorre simultaneamente em oito estados e no Distrito Federal. O esquema, conhecido como “falso intermediário”, consistia em fraudes na comercialização de grãos de milho e teria movimentado mais de R$120 milhões nos últimos cinco anos.

O delegado Matheus Dutra, do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Rio Verde (GO), explicou que os golpistas se passavam por compradores, entrando em contato com corretores de grãos. Para concluir a fraude, os criminosos recebiam dos intermediários imagens, vídeos, localização de propriedades rurais e características dos produtos. Em seguida, utilizavam as mesmas informações para se passar por vendedores e negociar com outros corretores.

Além do Acre e do Distrito Federal, os mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas e Piauí.

