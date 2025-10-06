Em operação, polícia prende quatro suspeitos de executar homem a tiros em ramal; relembre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deflagrou, no último domingo (5), uma operação que resultou na prisão de quatro pessoas na região do Ramal da Fumaça, no município de Bujari. Três delas foram detidas por meio de mandados judiciais, enquanto uma foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do Bujari, com apoio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). As prisões estão relacionadas à investigação do homicídio de Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos, ocorrido em 6 de setembro deste ano, no km 12 do Ramal Fumaça, situado no km 72 da BR-364. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo.

Durante a operação, os policiais cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela Justiça, após o avanço das investigações que identificaram os principais suspeitos do crime. Um dos detidos possui extensa ficha criminal e é conhecido por atuar na região do Papoco, em Rio Branco.

O delegado Rêmullo Diniz, que participou diretamente da operação, destacou o trabalho conjunto das equipes e a importância da ação para o fortalecimento da segurança pública no município.

“Essa operação é fruto de um trabalho investigativo intenso da nossa equipe, com o apoio do DPCI e do Gefron, que possibilitou identificar e capturar os envolvidos no homicídio. A Polícia Civil tem atuado de forma firme para garantir que crimes dessa natureza não fiquem impunes e que a população do Bujari e região tenha a sensação de justiça e segurança restabelecida”, afirmou o delegado.

As investigações continuam para apurar a motivação do crime e verificar se outros suspeitos participaram da ação criminosa.

📍 Com informações e fotos: Polícia Civil do Acre