Em parceria com a Ufac, governo inaugura TV Nova Aldeia e anuncia reforma da sede da Rádio e TV Aldeia em Rio Branco

Ampliando a comunicação pública, na tarde desta quinta-feira, 9, o governo do Acre, em comunhão com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), celebrou a inauguração da TV Nova Aldeia. A solenidade, realizada na capital Rio Branco, marcou o retorno do estado à Rede Nacional da TV Brasil após sete anos de ausência.

Com investimento de R$ 1,25 milhão em recursos próprios, a emissora entra no ar com um novo transmissor de 3 mil watts de potência, garantindo mais alcance e qualidade de sinal. O canal poderá ser sintonizado no 2.1 digital, transmitindo a programação nacional da TV Brasil e, em breve, conteúdos regionais produzidos no Acre.

Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para a reforma da sede da Rádio e TV Aldeia, entre a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e a Secretaria de Obras Públicas (Seop). A revitalização, avaliada em R$ 398 mil, contempla a modernização do prédio histórico da Fundação Aldeia, oferecendo novos estúdios e infraestrutura adequada aos profissionais da comunicação pública.

Durante a solenidade, o governador Gladson Camelí destacou a importância da reativação da emissora e das parcerias que tornaram o projeto possível. “Hoje é um dia histórico para a comunicação pública do Acre. A TV Nova Aldeia simboliza a união de esforços para devolver aos acreanos uma emissora pública moderna e comprometida com a nossa cultura e identidade”, afirmou o governador.

Camelí também ressaltou o investimento na reforma da sede da Rádio e TV Aldeia e o papel da emissora como espaço de formação e cidadania. “Com a retomada da TV e a reforma da sede, reafirmamos nosso compromisso com a democratização da informação e com o fortalecimento da comunicação pública. A Nova Aldeia será um espaço de aprendizado, cidadania e valorização do nosso povo”, concluiu.

A titular da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Nayara Lessa, ressaltou a dimensão histórica do momento: “Fazer parte desse resgate é emocionante e foi uma vitória construída por várias mãos. A Nova Aldeia será um espaço de produção de conteúdo que vai fortalecer a nossa cultura e a nossa gente. É mais uma conquista da política de comunicação do governador Gladson Camelí, que vem reestruturando todo o Sistema Público de Comunicação acreano”.

Ela lembrou que o projeto é resultado de um processo de revitalização iniciado em 2019: “Desde o início da gestão do governador Gladson, implementamos várias ações de reestruturação como as reformas das rádios, compra de equipamentos e veículos, recuperação da sede da Secom e da Rádio Difusora. Faltava a retomada da TV, um veículo muito simbólico para a nossa história. Hoje, com apoio da Ufac e do governo federal, conseguimos tornar isso realidade.”

Representando a EBC, a gerente da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), Gracielly Bittencourt, celebrou o reencontro do Acre com a rede nacional. “Considerávamos esse projeto prioritário, porque prezamos por informação de qualidade. Nossa programação é voltada para a cultura e a educação, não incentiva o consumo e busca valorizar o que é do povo. Fazia muita falta ver a cara e ouvir a voz do povo acreano na TV Brasil. Bem-vindos de volta à nossa tela.”

Já o assessor de Comunicação da Ufac, Gilberto Lobo, enfatizou a importância da parceria com o Estado para a reativação do sinal e o papel formativo da emissora. “O governo cedeu espaço e infraestrutura para que pudéssemos reativar o sinal. A grade de programação será dividida, contando com produções do governo e da universidade”.

Lobo destacou ainda que a TV volta a ser também um campo de estágio e formação para os estudantes de jornalismo da Ufac: “A TV Nova Aldeia será um espaço de aprendizado, pesquisa e experimentação. Queremos formar profissionais mais completos, éticos e conscientes do papel social da comunicação pública.”

A jornalista Celis Fabrícia, que acompanhou a trajetória da TV Aldeia desde 2004, destacou a emoção de ver a emissora renascer. “Estou muito feliz em ver a TV retornar, agora digitalizada, com uma nova roupagem, voltando a ser uma emissora pública de alma acreana, feita com o Acre, pelo Acre e para o mundo.”