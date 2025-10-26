26/10/2025
Em partida movimentada, Botafogo e Santos empatam pelo Brasileirão

Em duelo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebeu o Santos neste domingo (26/10). A partida terminou empatada em 2 x 2. Joaquín Correa, do Glorioso, marcou duas vezes. O primeiro foi com apenas 22 segundos de jogo, o gol mais rápido do Brasileirão. Souza e Barreal fizeram para o Peixe.

Com o resultado, o Botafogo segue na 5ª colocação, agora com 47 pontos. A equipe perdeu a chance de igualar o Bahia, mas segue abaixo do Tricolor de Aço, que tem 49. Já o Santos segue na luta contra a zona de rebaixamento. O clube está em 16º, com 32 pontos.

O jogo

Logo no primeiro ataque, o Botafogo abriu o placar. Com apenas 22 segundos no relógio, Jeffinho fez jogada pela esquerda e achou Joaquín Correa na área. O atacante finalizou bonito, sem chances para Gabriel Brazão: 1 x 0.

Após o gol, o Santos começou a se organizar dentro de campo e empatou aos 25 minutos. Igor Vinicius recebeu no lado direito e cruzou na área. A bola passou pela defesa alvinegra, que falhou no lance, e Souza mandou para o fundo das redes, deixando tudo igual no Nilton Santos.

O duelo no Rio de Janeiro estava bastante movimentado e, no fim da primeira etapa, o Botafogo voltou a ficar na frente do marcador. Após tabelinha pelo lado esquerdo do campo ofensivo, Joaquín Correa recebeu na área e chapou de primeira, um golaço.

O segundo tempo começou bastante movimentado, muito parecido com os 45 minutos iniciais. O Botafogo empilhou as melhores chances no início da etapa final, obrigando o goleiro Gabriel Brazão a fazer boas defesas. O Santos também chegava com perigo, em busca de empatar o placar.

Aos 21 minutos, Souza foi derrubado na área por Vitinho e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança. Barreal deslocou Léo Linck e mandou a bola no fundo das redes, deixando tudo igual no Estádio Nilton Santos. O confronto permaneceu aberto até o fim, mas a rede não voltou a ser balançada.

Próximas partidas

O Botafogo volta a entrar em campo no próximo sábado (1º/11). O Alvinegro visita o Mirassol na briga pelo G4 da Série A do Brasileirão. A bola rola às 18h, no Maião. Já o Santos joga na segunda-feira (3/11). A equipe recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, às 20h. Ambas as partidas são válidas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

