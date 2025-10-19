Em perfil privado, Isabella Arantes confirma gravidez do 1º filho com Gabriel Medina

A influenciadora Isabella Arantes confirmou que está grávida de Gabriel Medina. Em seu “daily”, tipo de perfil privado exclusivo para outras mulheres, a bailarina afirmou que o surfista anunciou a gestação antes do ensaio do casal. O atleta, de 31 anos, compartilhou uma foto de um bebê com prancha de surfe em seu Instagram, neste domingo (19/10).

Ainda de acordo com a companheira de Medina, a repercussão da postagem chegou até ela: “Amanhã eu apareço por aqui para conversar. Meu celular está travando”, iniciou Isabella, antes de confirmar: “Mas é isso… a partir de agora teremos conversas sobre coisas de bebês e crianças”.

Gabriel Medina e Isabella Arantes assumem relação em viagem romântica para Bahia

A dançarina, que integra o elenco do “Domingo Legal”, no SBT, ainda revelou que a residência já está passando pelas primeiras atualizações para a chegada do bebê: “Motivos para eu também estar limpando o guarda-roupa. A mãe está on”, finalizou a mamãe de primeira viagem, que tem 28 anos.

A publicação para lá de suspeita de Gabriel Medina não veio acompanhada de explicação ou comemoração de paternidade, o que deixou margens para diversas interpretações sobre o registro. Nos comentários, fãs e amigos parabenizaram o casal: “Vai ser um pai incrível”, comentou um seguidor, enquanto outra seguiu em dúvida: “Meu Deus, será???”.

Os internautas também chamaram atenção para outra postagem do surfista, que havia posado com a namorada em frente ao espelho com a mão sob a barriga dela. O casal assumiu a relação em agosto, um mês após o primeiro flagra juntos. A assistente de palco do “Domingo Legal”, no SBT, é ex-noiva do cantor Zé Felipe e tem mais de um milhão de seguidores no Instagram.