Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado de Zé Felipe

Ana Castela, que está em turnê por Portugal, compartilhou nas redes sociais que já está com saudades de casa.

Nos stories de seu perfil no Instagram, a boiadeira publicou uma foto ao lado do namorado, Zé Felipe, e escreveu: “Saudades do Brasil”.

Zé Felipe comentou

O cantor, por sua vez, repostou a imagem e mandou um recado romântico para a amada nos stories: “Saudades de você, minha gatinha”, declarou ele.

A troca de mensagens entre o casal rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou muitos comentários entre os internautas.

“Eu, quando estou apaixonada, sou emocionada igualzinho eles”, brincou uma seguidora em uma página de fofocas que repercutia o assunto. Outra completou: “Tão fofinhos juntos, não dá”.

Turnê em Portugal

Durante a estadia em Portugal, Ana tem aproveitado para se apresentar e também interagir com os fãs. Na sexta-feira (24/10), ela publicou um álbum no Instagram convocando o público para o show realizado em Porto.

“Porto, já sabem como é, né? Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”, escreveu a cantora. Pouco depois, Zé Felipe reagiu com um elogio: “Lindaaa”, comentou.

A publicação foi um sucesso e, em menos de uma hora, ultrapassou 133 mil curtidas e quase 2,6 mil comentários. Antes da apresentação, Ana ainda visitou o Santuário de Fátima e compartilhou os detalhes da visita com seus seguidores nos stories.