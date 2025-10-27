Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado de Zé Felipe

Ana Castela, que está em turnê por Portugal, compartilhou nas redes sociais que já está com saudades de casa.
Nos stories de seu perfil no Instagram, a boiadeira publicou uma foto ao lado do namorado, Zé Felipe, e escreveu: “Saudades do Brasil”.
Leia também
-
Foto: Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba
-
Assessoria se pronuncia após vídeo de Zé Felipe dirigindo com filho
-
Vídeo: Zé Felipe surge dirigindo com filho no colo e causa polêmica
-
Zé Felipe é criticado após dirigir com o filho no colo: “Imprudente”
Zé Felipe comentou
O cantor, por sua vez, repostou a imagem e mandou um recado romântico para a amada nos stories: “Saudades de você, minha gatinha”, declarou ele.
A troca de mensagens entre o casal rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou muitos comentários entre os internautas.
“Eu, quando estou apaixonada, sou emocionada igualzinho eles”, brincou uma seguidora em uma página de fofocas que repercutia o assunto. Outra completou: “Tão fofinhos juntos, não dá”.
11 imagensFechar modal.1 de 11
Zé Felipe e Ana Castela.
Reprodução/Redes sociais.2 de 11
Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba
Instagram/Reprodução 3 de 11
Zé Felipe revela status de relacionamento com Ana Castela
Instagram/Reprodução4 de 11
Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados
Instagram/Reprodução5 de 11
Ana Castela e Zé Felipe
Reprodução/Instagram @poliana6 de 11
Ana Castela e Zé Felipe surgem com anéis parecidos e agitam a web
Instagram/Reprodução7 de 11
Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira
@zefelipe/Instagram/Reprodução8 de 11
Zé Felipe e Ana Castela
Reprodução/Redes Sociais9 de 11
Zé Felipe e Ana Castela
Instagram/Reprodução10 de 11
Zé Felipe e Ana Castela
Reprodução/Redes sociais11 de 11
Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal
Reprodução/Instagram/@letaccilo
Turnê em Portugal
Durante a estadia em Portugal, Ana tem aproveitado para se apresentar e também interagir com os fãs. Na sexta-feira (24/10), ela publicou um álbum no Instagram convocando o público para o show realizado em Porto.
“Porto, já sabem como é, né? Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”, escreveu a cantora. Pouco depois, Zé Felipe reagiu com um elogio: “Lindaaa”, comentou.
A publicação foi um sucesso e, em menos de uma hora, ultrapassou 133 mil curtidas e quase 2,6 mil comentários. Antes da apresentação, Ana ainda visitou o Santuário de Fátima e compartilhou os detalhes da visita com seus seguidores nos stories.