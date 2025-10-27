27/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana

Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado de Zé Felipe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-portugal,-ana-castela-fala-de-saudades-e-recebe-recado-de-ze-felipe

Ana Castela, que está em turnê por Portugal, compartilhou nas redes sociais que já está com saudades de casa.

Nos stories de seu perfil no Instagram, a boiadeira publicou uma foto ao lado do namorado, Zé Felipe, e escreveu: “Saudades do Brasil”.

Leia também

Zé Felipe comentou

O cantor, por sua vez, repostou a imagem e mandou um recado romântico para a amada nos stories: “Saudades de você, minha gatinha”, declarou ele.

A troca de mensagens entre o casal rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou muitos comentários entre os internautas.

“Eu, quando estou apaixonada, sou emocionada igualzinho eles”, brincou uma seguidora em uma página de fofocas que repercutia o assunto. Outra completou: “Tão fofinhos juntos, não dá”.

11 imagensAna Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe babaZé Felipe revela status de relacionamento com Ana CastelaAna Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçadosAna Castela e Zé FelipeAna Castela e Zé Felipe surgem com anéis parecidos e agitam a webFechar modal.1 de 11

Zé Felipe e Ana Castela.

Reprodução/Redes sociais.2 de 11

Ana Castela posa para as redes sociais e Zé Felipe baba

Instagram/Reprodução 3 de 11

Zé Felipe revela status de relacionamento com Ana Castela

Instagram/Reprodução4 de 11

Ana Castela e Zé Felipe são clicados dormindo abraçados

Instagram/Reprodução5 de 11

Ana Castela e Zé Felipe

Reprodução/Instagram @poliana6 de 11

Ana Castela e Zé Felipe surgem com anéis parecidos e agitam a web

Instagram/Reprodução7 de 11

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

@zefelipe/Instagram/Reprodução8 de 11

Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Redes Sociais9 de 11

Zé Felipe e Ana Castela

Instagram/Reprodução10 de 11

Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Redes sociais11 de 11

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo

Turnê em Portugal

Durante a estadia em Portugal, Ana tem aproveitado para se apresentar e também interagir com os fãs. Na sexta-feira (24/10), ela publicou um álbum no Instagram convocando o público para o show realizado em Porto.

“Porto, já sabem como é, né? Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”, escreveu a cantora. Pouco depois, Zé Felipe reagiu com um elogio: “Lindaaa”, comentou.

A publicação foi um sucesso e, em menos de uma hora, ultrapassou 133 mil curtidas e quase 2,6 mil comentários. Antes da apresentação, Ana ainda visitou o Santuário de Fátima e compartilhou os detalhes da visita com seus seguidores nos stories.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost