Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe

Casal trocou mensagens nas redes sociais enquanto a cantora cumpre agenda de shows na Europa

A cantora Ana Castela, que está em turnê por Portugal, usou as redes sociais neste fim de semana para desabafar sobre a saudade de casa e do namorado, o cantor Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais.

Nos stories do Instagram, a boiadeira publicou uma foto ao lado do parceiro e escreveu:

“Saudades do Brasil.”

Zé Felipe logo repostou a imagem e deixou um recado carinhoso:

“Saudades de você, minha gatinha.”

A troca de declarações entre o casal viralizou rapidamente e gerou comentários nas redes sociais.

“Eu, quando estou apaixonada, sou emocionada igualzinho eles”, brincou uma internauta.
Outra completou: “Tão fofinhos juntos, não dá.”

Turnê em Portugal

Durante sua estadia em terras portuguesas, Ana Castela tem se apresentado em várias cidades e aproveitado o tempo livre para conhecer pontos turísticos. Na sexta-feira (24/10), ela publicou um álbum no Instagram convocando os fãs para o show em Porto.

“Porto, já sabem como é, né? Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”, escreveu a artista.

Zé Felipe não deixou de demonstrar apoio e reagiu com um elogio nos comentários:

“Lindaaa.”

A postagem ultrapassou 133 mil curtidas e 2,6 mil comentários em menos de uma hora. Antes da apresentação, Ana ainda visitou o Santuário de Fátima, compartilhando momentos da visita com seus seguidores.

Fonte: Instagram / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

