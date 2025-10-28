Em protesto, servidores entram na Aleac cantando e pedindo melhorias salariais: “Cadê os deputados?”

Representantes de várias categorias do serviço público do estado do Acre se encontraram na manhã desta terça-feira (28), data que marca o Dia do Servidor Público, em frente à Assembleia Legislativa, em Rio Branco, para solicitar melhorias nas condições salariais.

Após a manifestação, os servidores subiram para o Salão Marina Silva, cantando “Parabéns pra você” enquanto subiam as escadas. No salão, unificados, gritaram em uma só voz: “Cadê os deputados?”.

O ato, promovido por sindicatos das áreas de educação, saúde, segurança pública (polícias civil, militar e penal), fazenda e administração direta, pede ao governo estadual que inicie negociações e já menciona a possibilidade de greve na próxima semana, caso não haja uma resposta.

Entre as principais reivindicações está o aumento do auxílio-alimentação, que atualmente é de R$ 420,00, para R$ 1.000,00. Além disso, os servidores pedem a ampliação do auxílio-saúde, que atualmente é destinado apenas aos trabalhadores da saúde, para incluir todo o funcionalismo, tanto ativos quanto inativos, além de um reajuste linear por meio da Revisão Geral Anual (RGA), estimado em cerca de 20%.

Representando a categoria da Segurança Pública, secretário da Associação dos Militares do Acre, Elton dias, disse que a manifestação é legítima.

“Estamos reunidos para questionar a questão do artigo 37 da Constituição que fala sobre a reposição dos nossos salários. Nós fizemos uma conta básica de 2018 até hoje, contando, ou descontando o que o governo já concedeu, nós temos cerca de mais de 20% de defasagem, ou seja, nosso poder de compra foi diminuto em mais de 20%. E a RGA não é impedida pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e desde lá nós estamos solicitando, e até hoje sem resposta alguma por parte do governo. Isso juntou todos os sindicatos aqui hoje fazendo esse movimento no dia do servidor para cobrar as pautas únicas dos servidores”, concluiu.