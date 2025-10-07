Em relacionamento com Ana Castela, Zé Felipe afirma estar mais leve: “O coração está feliz”

Zé Felipe, cantor e compositor, que está em um relacionamento com Ana Castela, abriu o coração durante sua participação no podcast “PodPah”, onde se mostrou à vontade para falar sobre essa nova fase da vida amorosa. Em tom descontraído, brincou: “O coração está batendo e feliz. É muita alegria, graças a Deus! Estou mais leve, bem demais”, disparou o filho de Leonardo. O casal vem sendo especulado como novo romance desde agosto, quando começaram a surgir aparições públicas e colaborações musicais entre os dois.

Durante a conversa, Zé Felipe não economizou nos elogios à sertaneja. Ele afirmou que os dois possuem uma sintonia rara e um humor parecido: “Bonitinhos, né? Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, brincou o cantor.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Novo registro de Ana Castela e Zé Felipe nas redes sociais Foto: Instagram/@anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semana Divulgação Zé Felipe, Virginia e família comemoram aniversário de um ano de José Leonardo Foto: @danilogouveiaphotoart Ana Castela compartilha visita de Zé Felipe na casa dela em Londrina Reprodução: Instagram/@anacastelacantora Leonardo comenta relação de Zé Felipe e Ana Castela e declara apoio: “Que sejam felizes” Reprodução: Instagram Voltar

Os dois se aproximaram ainda em junho, em uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, e desde então foram vistos juntos em shows, eventos e gravações. Em setembro, lançaram a parceria “Sua Boca Mente”, um dueto romântico que consolidou a relação diante do público.

Ana Castela também já havia comentado o romance em entrevistas recentes, afirmando que o casal “segue feliz, sem esconder nada de ninguém”. A cantora ressaltou que a relação é leve e que ambos preferem não se preocupar com a opinião pública: “A internet tenta nos fazer pular etapas. Estamos seguindo! Não estamos escondendo nada de ninguém e está todo mundo feliz. Glória a Deus!”, afirmou em coletiva. Fontes próximas aos artistas disseram que Zé Felipe chegou a conhecer a família de Ana em Londrina, no Paraná, e que o entrosamento com os pais da cantora teria reforçado ainda mais o vínculo entre eles.

Apesar do novo relacionamento, Zé Felipe manteve o tom de respeito ao falar sobre a ex-esposa, Virginia Fonseca. O casal, que se separou em maio após 5 anos de união e 3 filhos, ainda mantém uma convivência amistosa: “A Virginia é muito massa, uma mãezona mesmo”, elogiou o cantor, destacando o papel da influenciadora na criação dos filhos. Ele ainda comentou que, mesmo com o fim do casamento, os dois seguem parceiros na vida dos pequenos e mantêm uma boa relação familiar.

Zé Felipe também aproveitou o momento para refletir sobre sua fase atual, marcada por novos projetos e amadurecimento pessoal: “Esses dias, eu falei que estava vivendo a melhor fase, e deu o que falar. Mas estou mesmo! Aí as pessoas falam ‘e seus filhos?’, mas filho não é fase. As pessoas que se baseiam na felicidade das outras pessoas não são felizes. E eu estou na minha melhor fase”, afirmou. Para os fãs, o clima entre ele e Ana Castela parece confirmar uma nova era na vida do cantor, unindo amor, música e estabilidade emocional.