Em São Paulo, Mailza destaca investimentos e redução da criminalidade no Acre durante Fórum de Segurança

O auditório do COP Internacional 2025 ficou lotado para ouvir governadores discutirem o futuro da segurança pública no Brasil. Entre eles, a vice-governadora Mailza Assis levou a experiência do Acre para o centro das atenções, representando o governo do estado no Fórum de Segurança Pública, realizado neste sábado, 25, em São Paulo.

Mailza apresentou os avanços obtidos com investimentos em tecnologia, capacitação de efetivos e programas sociais que aproximam o Estado das comunidades, mostrando como o Acre tem conquistado resultados expressivos na redução da violência.

O painel intitulado “O atual cenário da segurança pública no Brasil e soluções para o futuro” teve como moderador o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, e reuniu também os governadores Cláudio Castro (RJ), Antônio Denarium (RR) e Eduardo Riedel (MS). O encontro marcou o encerramento do evento, que ao longo de três dias reuniu autoridades, especialistas e representantes de forças policiais de todo o país e da América Latina.

Mailza destacou os desafios de um estado que convive diariamente com as fronteiras internacionais e a realidade complexa da Amazônia. “A segurança pública é, historicamente, um grande desafio para o nosso país. e o Acre também sente, de forma direta, as consequências dessa realidade. Temos uma fronteira de 2.300 quilômetros com Peru, o que torna o trabalho policial ainda mais desafiador. Nossos rios, que são nossas estradas, e as áreas isoladas dificultam o acesso e a presença das forças de segurança. Mas mesmo diante dessas condições, temos avançado muito”, pontuou.

A vice-governadora destacou que o Acre registrou uma redução de 16,7% nos índices de criminalidade, resultado de uma política de investimentos em efetivo, reaparelhamento e tecnologia.

“Atualmente, ocupamos a 15ª posição entre os estados com as maiores reduções criminais do Brasil. O governo do Estado do Acre vem investindo fortemente na contratação e capacitação de efetivos, no reaparelhamento das forças de segurança e na modernização tecnológica das nossas operações. Hoje, todos os acessos de divisas e fronteiras estão videomonitorados, temos cerco eletrônico instalado nas cidades e nas principais rodovias. A tecnologia tem sido uma aliada fundamental, ampliando a conectividade e fortalecendo a presença do Estado em regiões antes isoladas”, afirmou Mailza.

Ela também apresentou programas estruturantes que integram segurança e ação social, como o Acre Pela Vida, que atua em escolas e comunidades com ações educativas e esportivas; o Juntos Pelo Acre, maior programa de atendimento itinerante do governo; e o Guardiões da Fronteira, voltado à conscientização e prevenção nas regiões fronteiriças.

“Nada disso seria possível sem a integração entre as forças de segurança e o investimento constante. Nosso objetivo é um Acre mais seguro, mais humano e mais justo”, concluiu.

Ao abrir o painel, o senador Ciro Nogueira destacou a importância de integrar experiências de diferentes regiões. “É uma alegria muito grande para os Progressistas participar de um evento tão grandioso e necessário. Estamos lançando nosso lema: Brasil do futuro é Brasil mais seguro, porque as pesquisas mostram que a segurança é a maior preocupação da sociedade. E quem está na linha de frente desse combate são os governadores, que precisam ser ouvidos e fortalecidos”, afirmou.

As experiências de outros estados

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçou o papel das fronteiras como ponto estratégico da política de segurança nacional. “Temos 1.800 quilômetros de fronteira seca com Paraguai e Bolívia, por onde entram drogas e armas. A inteligência e a integração são nossas maiores aliadas. A segurança precisa de tecnologia e de um financiamento sustentável, que permita aos estados continuarem fazendo esse enfrentamento com autonomia”, destacou.

Riedel alertou ainda para o impacto financeiro das apreensões de drogas e armas. “Hoje, 35% da população carcerária do Mato Grosso do Sul vem do enfrentamento ao tráfico internacional. Isso impõe um custo altíssimo ao Estado, que acaba pagando por um problema que é nacional. Precisamos de uma legislação que permita aos estados se fortalecerem com parte dos recursos oriundos dessas apreensões.”

Já o governador de Roraima, Antônio Denarium, relatou os desafios decorrentes da crise migratória venezuelana e da reestruturação do sistema prisional. “Roraima viveu momentos de extrema tensão. Tínhamos mais de 600 fugas em um ano e 65 assassinatos dentro de presídios. Hoje, temos zero fugas, zero chacinas e uma redução de 66% nos assassinatos. Investimos em infraestrutura, valorização e capacitação dos servidores. A segurança pública se faz com gestão e determinação”, afirmou Denarium.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, destacou a necessidade de integração e endurecimento da legislação penal. “O crime hoje é um negócio bilionário, e as leis atuais já não acompanham essa realidade. Só o Rio de Janeiro apreendeu 15 mil armas no último ano. Precisamos de mais apoio federal, principalmente no combate à lavagem de dinheiro e no fortalecimento das fronteiras. A segurança pública deve ser tratada como prioridade nacional”, pontuou.

Acre como exemplo de integração e tecnologia

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, acompanhou o evento e ressaltou o papel do COP Internacional como espaço de aprendizado e inovação.

“O COP é um evento extremamente positivo, principalmente para estados que buscam avançar na tecnologia e em soluções para reduzir a criminalidade. Encontramos aqui parceiros com quem o Acre já tem contratos e novas oportunidades de modernização de equipamentos, fardamento e armamentos. Essa troca de experiências com outros secretários e comandantes de todo o país é o que fortalece nossa segurança pública”, destacou.

Entre os investimentos recentes estão a aquisição de armamentos modernos, equipamentos de proteção individual, viaturas com proteção balística e sistemas de monitoramento inteligente, muitos deles viabilizados por emendas da então senadora Mailza Assis, que destinou recursos para o CIOPAER e para o programa Acre Pela Vida.

O Acre no debate nacional

A presença do Acre no maior fórum de segurança pública da América Latina reafirma o compromisso do governo em investir, modernizar e integrar ações estratégicas em defesa da vida.

“Encerramos o evento deixando o nosso compromisso de seguir na luta por um Acre e um Brasil mais seguros. Como dizemos no nosso estado: sem recuar, sem cair, sem temer”, finalizou Mailza, sob aplausos da plateia.

O Fórum de Segurança Pública pelo Brasil foi idealizado pelo Partido Progressistas e pela Fundação Francisco Dornelles.